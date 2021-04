Présentation ce mardi en ligne du 1er dictionnaire espagnol-arabe de football

Dans le cadre de la cinquième Semaine de la langue espagnole (19-23 avril), il sera procédé ce mardi, à la présentation en ligne du premier dictionnaire espagnol-arabe de football.

Un communiqué de l’Institut Cervantes de Rabat précise que la présentation de ce dictionnaire sur la terminologie du football sera transmise via facebook par l’Institut Cervantes de Rabat, entre 22h et 23h, avec la participation du délégué de la Liga au Maroc, Ignacio Gomez Galiana.

Et de souligner que ce dictionnaire de 59 pages, élaboré par l’Institut Cervantes en collaboration avec la Liga, « vise à contribuer à la popularité du football espagnol dans le monde arabe et à promouvoir l’apprentissage de la langue espagnole à travers la connaissance de l’histoire de ce sport et des plus célèbres équipes et joueurs en Espagne ».

Ce dictionnaire thématique bilingue du ballon rond contient plusieurs informations concernant les clubs, les joueurs, les compétitions et la terminologie footballistique utiles dans le monde du voyage et du tourisme.

Dans le cadre de cette semaine culturelle, une table ronde sur le « brassage linguistique et culturel » sera transmise mardi via facebook (16h-18h), avec la participation du professeur universitaire marocain Abdelmouneim Bounou, de l’historienne Sara Delicia Villagra Batoux (Paraguay), de la linguiste Guillermina Herrera (Guatemala) et du poète Alonso Ruiz Rosas (Pérou), a précisé la même source.

Au cours de cette rencontre virtuelle, les conférenciers aborderont des questions relatives notamment à la présence de l’espagnol dans la littérature, au brassage linguistique latino-américain et à la frontière de l’espagnol avec les langues précolombiennes.

La célébration de la Semaine de la langue espagnole au Maroc, qui vise à rapprocher le public marocain de la langue espagnole, est une initiative des ambassades des pays hispanophones accréditées au Maroc et du réseau de l’Institut Cervantes.