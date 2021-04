Revue de presse quotidienne de ce lundi 19 avril 2021

Ci-après les principaux titres développés par la presse nationale de ce lundi 19 avril 2021

L’Opinion

• Réunion mardi du Conseil de gouvernement. Un Conseil de gouvernement se tiendra mardi prochain, sous la présidence du Chef du gouvernement Saad Dine El Otmani. Au début de cette réunion, le ministre de la santé présentera un exposé sur le chantier de réforme du Système national de santé et sa réhabilitation, indique le Département du chef du gouvernement dans un communiqué. Le Conseil poursuivra ses travaux par l’examen de cinq projets de décret, dont le premier porte application de la loi relative au système de ciblage des bénéficiaires des programmes d’appui social et à la création de l’Agence nationale des registres, selon la même source.

• Convention de partenariat entre la société MITC et Lydec pour la promotion de l’entrepreneuriat technologique. La société Moroccan Information Technopark Company (MITC), gestionnaire du Technopark, et Lydec ont signé une convention de partenariat visant la promotion de l’entrepreneuriat technologique, l’identification et l’accompagnement de potentielles start-ups pouvant proposer des solutions innovantes. Ce partenariat s’inscrit dans le cadre de la démarche d’Open Innovation initiée par Lydec en 2017 afin de co-construire, avec les parties prenantes, des solutions novatrices et pérennes répondant aux enjeux du délégataire casablancais et vise à contribuer à la mise en place d’un écosystème d’innovation collectif au Maroc, indique un communiqué conjoint.

Le Matin

• Fès-Meknès: 791 MDH pour le développement du sport, de la culture et de la communication. Le ministre de la culture, de la jeunesse et des sports, Othman El Ferdaous, a présidé, à Fès, une cérémonie de signature de treize conventions de 791 millions de dirhams (MDH) pour le développement des secteurs de la culture, des sports et de la communication dans la région Fès-Meknès. Signées par El Ferdaous, le wali de la région Fès-Meknès, gouverneur de la préfecture de Fès, Essaid Zniber, le président du conseil de la région Fès-Meknès, Mohand Laenser, et les gouverneurs des préfectures et provinces de la région, ces conventions s’inscrivent dans le cadre de la mise en œuvre du programme État-Région doté de 11,19 milliards de DH. Elles portent sur la promotion du secteur des sports, à travers le renforcement des infrastructures sportives à Fès, Meknès, Taounate, Moulay Yaacoub, Taza, Boulemane, Ifrane et El Hajeb, pour un montant global s’élevant à 510,8 MDH, dont plus de 255 MDH assurés par la Région, outre la création du pôle culturel de Fès pour une enveloppe globale de 113,64 MDH.

• Errachidia : Saisie de 2,5 tonnes de chira, interpellation d’un individu pour trafic international de drogue. Les éléments du service préfectoral de la police judiciaire d’Errachidia ont saisi, samedi, une quantité de 2,5 tonnes de chira et interpellé un individu pour liens présumés avec un réseau de trafic international de drogue et de psychotropes. Cette opération a été menée, sur la base d’informations fournies par les services de la Direction générale de la surveillance du territoire (DGST), dans une zone rurale à l’ouest de Goulmima, en coordination avec les services de la Gendarmerie Royale, a indiqué la Direction générale de la sûreté nationale (DGSN) dans un communiqué. Le suspect (39 ans) a été intercepté en flagrant délit de transport d’une cargaison de drogue à bord d’un véhicule utilitaire. Il a refusé d’obtempérer et tenté de s’enfuir, mettant en danger la vie des usagers de la route et des éléments de la police, selon la même source.

L’Economiste

• La Centrale des chèques irréguliers opérationnelle. Trois ans après la signature de la convention de délégation, le Service de centralisation des chèques irréguliers (SCCI) est lancé. Opérationnelle depuis jeudi 15 avril, la centrale permet aux entreprises, professions libérales et auto-entrepreneurs de vérifier instantanément la régularité d’un chèque et d’éviter le risque de non-paiement. «Ce service renforcera la crédibilité du chèque et contribuera à l’amélioration du climat des affaires », souligne Khalid Zbir, responsable de la Direction réseau et présence place à la banque centrale.Face à la montée des impayés, le chèque est souvent refusé. A fin décembre 2020, le stock des chèques impayés a atteint 496.000 en baisse de 2% par rapport à 2019. Une baisse qui tient plus aux mesures de soutien accordées par les autorités publiques l’année dernière.

• Plan de relance: où en est-on? La persistance de la crise sanitaire continue de déjouer les prévisions et de retarder la reprise de l’activité économique. Les mesures d’urgence déployées dès mars 2020 et le plan de relance quelques mois plus tard ont permis de protéger l’économie et de limiter la contraction du PIB à 7%. L’objectif d’un rebond de 5,2% de l’activité en 2021 reste un défi. Mais, le Maroc parvient à tirer son épingle du jeu, de quoi permettre d’envisager une reprise plus pérenne de l’activité notamment dans des secteurs clés comme le tourisme. En attendant, l’évolution de la situation sanitaire oblige les pouvoirs publics à maintenir le dispositif de soutien, voire à le renforcer. Par ailleurs, l’Etat continuera de garantir à tous les crédits la relance jusqu’en juin. Jusqu’ici, la garantie publique a permis à 93.419 entreprises de mobiliser 61,5 milliards de DH. La deuxième partie du plan de relance axé autour du Fonds Mohammed VI pour l’investissement est en cours de téléchargement. A côté des 15 milliards de DH du budget, l’Etat va mobiliser 30 milliards de DH auprès de différents bailleurs de fonds, le financement des projets d’investissement et le renforcement du haut de bilan des entreprises.

Libération

Covid-19: Première réunion de la commission spéciale pour le recouvrement du FORPEL . La commission parlementaire spéciale pour le recouvrement de la pandémie de la Covid-19, relevant du Forum des présidents des Parlements d’Amérique Centrale, des Caraïbes et du Mexique (FOPREL), a tenu, jeudi, sa première réunion par visioconférence, avec la participation du Maroc. Le vice-président de la Chambre des représentants Mohamed Ouzzine a souligné, à cette occasion, que le Maroc a été l’un des pays ayant rapidement et efficacement réagi pour faire face à la pandémie, sous divers aspects sanitaire, économique et social. Ouzzine, cité dans un communiqué de la Chambre, a affirmé que le Royaume a déployé des efforts notoires dans la lutte contre la pandémie, avec notamment la création d’un fonds spécial pour la gestion de la pandémie.

Produits alimentaires: La hausse conjoncturelle des prix estimée à 0,6% durant Ramadan (HCP) . L’augmentation conjoncturelle des prix à la consommation des produits alimentaires est estimée à 0,6% pour l’ensemble du mois sacré de Ramadan, selon le HCP. « La deuxième quinzaine du Ramadan affiche une hausse plus accentuée des prix à la consommation alimentaires par rapport à la première (0,8%, au lieu de 0,4% respectivement) », précise le HCP dans une note sur les principaux effets du mois sacré de Ramadan 1442 sur l’évolution des prix à la consommation et particulièrement ceux des produits alimentaires. Les produits les plus touchés sont les poissons frais, les œufs et les agrumes, relève la même source, indiquant que les prix des poissons et des fruits de mer subissent, ainsi, une hausse d’environ de 5,6% et 5,8%, respectivement, au cours de la première et de la seconde quinzaine du Ramadan.

Al Bayane

• Le FMI félicite le Maroc pour les progrès réalisés en matière de vaccination. La Directrice générale du Fonds monétaire international (FMI), Kristalina Georgieva, a félicité le Maroc pour les progrès réalisés en matière de vaccination, ainsi que sa stratégie anticipative d’atténuation des effets de la crise sanitaire et de relance économique. Lors d’une réunion virtuelle, tenue avec Mohamed Benchaaboun, ministre de l’Economie, des Finances et de la Réforme de l’administration, et Abdellatif Jouahri, Gouverneur de Bank Al-Maghrib (BAM), Georgieva a souligné l’engagement du FMI et de la communauté financière internationale à soutenir les pays en développement dans leurs efforts pour accélérer la reprise et la transformation économique et renforcer la résilience aux chocs futurs, indique un communiqué du ministère de l’Economie, des Finances et de la Réforme de l’administration.

• Création d’un institut de formation professionnelle. Une convention-cadre pour la création d’un institut de formation professionnelle dans les métiers de l’industrie pharmaceutique a été signée, à Casablanca, dans le cadre de la mise en œuvre de la nouvelle feuille de route pour le développement de la formation professionnelle, présentée en avril 2019 devant Sa Majesté le Roi Mohammed VI. Signée par le ministre de l’Éducation nationale, de l’Enseignement supérieur de la Formation professionnelle et de la Recherche scientifique, porte-parole du gouvernement, Saaid Amzazi, le ministre de l’Industrie, du Commerce et de l’Économie verte et numérique, Moulay Hafid El Alamy, le président de la Confédération générale des entreprises du Maroc (CGEM), Chakib Alj, et le président de la Fédération marocaine de l’industrie et de l’innovation pharmaceutiques (FMIIP), Ali Sedrati, cette convention-cadre répond à l’objectif d’améliorer la formation professionnelle axée sur les métiers de l’industrie pharmaceutique, tout en rapprochant l’offre de formation des besoins en compétences du secteur.

Al Massae

• TGR: Déficit budgétaire de 7,3 MMDH à fin mars 2021. La situation des charges et ressources du Trésor dégage un déficit budgétaire de 7,3 milliards de dirhams (MMDH) à fin mars 2021, contre un excédent budgétaire de 6,2 MMDH un an auparavant, selon la Trésorerie Générale du Royaume (TGR). Ce déficit tient compte d’un solde positif de 14,7 MMDH dégagé par les comptes spéciaux du Trésor (CST) et les services de l’Etat gérés de manière autonome (SEGMA), indique la TGR dans son bulletin mensuel des statistiques des finances publiques (BMSFP) du mois de mars. Ce bulletin fait ressortir une baisse des recettes ordinaires brutes de 7,8% et une diminution des dépenses ordinaires émises de 2,7% dégageant ainsi un solde ordinaire négatif de 2,5 MMDH, relève la TGR.

• Instructions pour renforcer le protocole de santé dans les établissements scolaires. Les directeurs d’un certain nombre d’établissements d’enseignement scolaires ont reçu des instructions urgentes appelant à relever le niveau de prudence, de vigilance et de mobilisation totale, et à faire preuve de la plus grande rigueur dans l’application du protocole sanitaire dans les écoles sur fond de l’évolution de la situation épidémiologique au Maroc. Des académies régionales d’éducation et de formation ont adressé une lettre aux directions provinciales du ministère, leur demandant d’intensifier les visites du comité conjoint afin de vérifier le respect des établissements d’enseignement publics et privés des mesures préventives mises en place contre le covid-19. Selon ces instructions, tout établissement scolaire n’observant pas ces mesures serait fermé. La correspondance a souligné la nécessité de maintenir une distance de sécurité d’au moins un mètre entre deux personnes dans tous les espaces des établissements d’enseignement, de ne pas permettre les rassemblements à l’intérieur des établissements et à leurs entrées, et de contrôler l’afflux d’étudiants et leurs mouvements.

Al Alam

• La Chambre des représentants transmet la loi sur le cannabis à la commission de l’intérieur? A l’exception du groupe PJD, les groupes parlementaires, majorité et opposition, ont souligné que le projet de loi relatif à l’usage légal du cannabis va passer durant cette session parlementaire, qui sera clôturée le 9 août prochain. Selon des sources parlementaires, les groupes et groupement au Parlement, avec ses deux Chambres, se sont dit déterminés à ne pas rater cette occasion pour le Maroc et les Marocains sur les plans économique et social , et à faire en sorte que ce projet atteigne un stade avancé dans le processus de l’adoption, sachant que le gouvernement avait déposé ce texte en mars dernier. Mais à ce jour, on n’a pas encore décidé si ce projet de loi va être soumis à la Commission de l’Intérieur ou à celle des secteurs productifs, expliquent ces sources, notant que ce texte ne présente aucun problème juridique. Ce projet prévoit par ailleurs la création d’une agence nationale dédiée, qui aura le monopole en tant qu’unique interlocuteur pour l’achat de ce produit auprès des agriculteurs et la vente aux sociétés de transformation installées au Maroc.

• Naïm Miyara, secrétaire général de l’UGTM, a affirmé que le lancement par Sa Majesté le Roi du projet de généralisation de la protection sociale et la signature des trois conventions y afférentes constituent « un saut qualitatif et historique » qui changera pour le mieux la vie de millions de Marocaines et de Marocains travaillant sans réelle protection sociale dans des professions classées dans le secteur informel. Dans une déclaration au journal, Miyara a expliqué que le premier accord permettra à neuf millions d’adhérents de bénéficier de l’AMO au cours des années 2021 et 2022. Il inclura des professionnels, des travailleurs indépendants et les non salariés qui exercent une activité libérale. En plus, 22 millions de personnes supplémentaires bénéficieront de cette assurance couvrant les coûts de traitement, de médicaments et d’hospitalisation, a-t-il ajouté, appelant à la mise en œuvre rapide de cette réforme importante, qui permettra à ces catégories de bénéficier des services de santé et d’un panier de traitements similaires à ceux fournis aux salariés publics et privés.

Al Ahdath Al Maghribia

• Lancement le 19 avril de l’opération d’immatriculation des personnes assujetties à la CPU. La Caisse Nationale de Sécurité Sociale (CNSS) porte à la connaissance de l’ensemble des professionnels, commerçants et artisans ayant opté pour la Contribution professionnelle unique (CPU), que l’opération d’immatriculation à la CNSS sera possible à partir du 19 avril. A cet effet, les personnes concernées pourront accéder au portail www.macnss.ma et procéder à leur inscription et à la déclaration de leur famille (enfants, conjoint(e)), indique la CNSS dans un communiqué. Ainsi, à l’instar des salariés du secteur privé et après expiration des délais légaux, les travailleurs non salariés assujettis à la CPU bénéficieront de la couverture médicale et ce, en vertu des dispositions de la loi 98.15 relative au régime d’assurance maladie de base pour les catégories des professionnels, des travailleurs indépendants et des personnes non salariées exerçant une activité libérale.

Bayane Al Yaoum

• Le Maroc a réalisé au cours de la dernière décennie une véritable révolution qui lui a permis de gravir les échelons des meilleures économies mondiales. Le Maroc a réalisé, au cours de la dernière décennie, un grand pas en avant et une véritable révolution qui lui ont permis de gravir les échelons des meilleures économies mondiales, en favorisant l’environnement approprié pour faire des affaires, écrit samedi le site d’information arabe Sky News. Le site d’information relève que le Royaume du Maroc ambitionne d’atteindre la liste des 50 meilleures économies du monde dans le domaine des affaires en 2021, avec seulement 3 points le séparant sur la réalisation de cet objectif. En 2020, rappelle la site, le Royaume a gagné 7 points par rapport à 2019, en se classant 53e, selon l’indice Doing Business 2020 publié par la Banque mondiale.

• La question de la protection sociale nécessitait une décision « révolutionnaire ». La protection sociale et la couverture médicale constituaient une question « épineuse », dont la résolution nécessitait « une décision courageuse et révolutionnaire, telle que déployée par Sa Majesté le Roi Mohammed VI », assure le Dr. Tayeb Hamdi, médecin et chercheur en systèmes et politiques de santé. Dans une analyse traitant du lancement du projet de généralisation de la protection sociale par le Souverain, mercredi dernier à Fès, le Dr. Hamdi indique que cette initiative ne constitue pas de simples « services sociaux » à proposer à la population, mais « une approche de justice sociale qui vise à faire participer tous les Marocains au nouveau modèle de développement et d’en cueillir également les fruits ».

Assahra Al Maghribia

• Les œuvres et initiatives proactives de SM le Roi hautement saluées par le Souverain de l’Ordre de Malte. Les initiatives et œuvres anticipatives et salutaires de SM le Roi Mohammed VI aussi bien à l’échelle nationale qu’internationale, ainsi que le leadership du Souverain au service de la paix et de la diffusion des valeurs de modération et de juste milieu ont été hautement saluées par le Souverain de l’Ordre de Malte, S.E. Fra’ Marco Luzzago, à l’occasion de l’audience qu’il a accordée à l’ambassadeur du Maroc près le Saint Siège et l’Ordre de Malte, Mme Rajae Naji Mekkaoui. Lors de cette audience, qui s’est déroulée en présence du ministre des Affaires étrangères et intérieures et le conseiller diplomatique de l’Ordre de Malte, le Souverain Fra’ Marco Luzzago s’est félicité de l’excellence des relations liant le Royaume du Maroc et l’Ordre Souverain de Malte et sa ferme volonté de les raffermir davantage et de renforcer la coopération dans les différents domaines d’intérêt commun, tels que le dialogue interculturel, la lutte contre la précarité, l’aide apportée aux vulnérables et aux immigrés.

Al Ittihad Al Ichtiraki

• Bourita s’entretient avec son homologue italien. Le ministre des Affaires étrangères, de la Coopération africaine et des Marocains Résidant à l’Etranger, Nasser Bourita, s’est entretenu vendredi en visioconférence avec le ministre italien des Affaires Etrangères et de la Coopération internationale, Luigi Di Maio. Lors de cet échange qui s’inscrit dans le cadre des contacts permanents et des échanges réguliers entre les deux ministres, Bourita et Di Maio ont salué l’excellence des relations entre les deux pays et ont convenu de les développer davantage, à travers l’opérationnalisation de la déclaration sur le Partenariat Stratégique Multidimensionnel et ce, en mettant en place les mécanismes de dialogue et de coopération y afférents, indique le ministère des Affaires Etrangères, de la Coopération Africaine et des MRE dans un communiqué.

Rissalat Al Oumma

• Les autorités marocaines étonnées de voir des ONGs tenter d’influencer le cours normal de la justice dans l’affaire Omar Radi.Les autorités marocaines ont exprimé leur étonnement face à la tentative d’ONG de remettre en cause la crédibilité des institutions constitutionnelles marocaines et d’influencer le cours normal de la justice dans le traitement du dossier d’Omar Radi. « Les autorités marocaines ont pris connaissance de la publication par des ONGs d’une déclaration commune appelant à accorder la libération provisoire à Omar Radi et à garantir un procès équitable pour toutes les parties », a indiqué la Délégation interministérielle aux droits de l’Homme (DIDH) dans un communiqué, notant que cette déclaration comprend plusieurs aberrations qui appellent un certain nombre d’observations et de clarifications.

• Marrakech: Deux interpellations pour dénonciation calomnieuse et outrage à la police judiciaire. Les éléments du service préfectoral de la police judiciaire de Marrakech ont interpellé, vendredi soir, un individu et sa sœur âgés de 18 et 26 ans, pour leur implication présumée dans la dénonciation d’une infraction fictive et outrage à la police judiciaire via de fausses déclarations. Dans un communiqué, la Direction générale de la Sûreté nationale (DGSN) a indiqué que la police judiciaire de Marrakech avait ouvert une enquête suite à un avis de vol d’une somme d’argent avec menace d’une arme blanche à l’intérieur d’une agence de transfert d’argent au quartier « Itti » à Marrakech, avant que les recherches et investigations ne révèlent que la gérante de cette agence et son frère avaient inventé cette infraction pour compenser un déficit des comptes de ladite agence.