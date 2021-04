Casablanca: riche programme de soutien psychologique au profit des élèves

La direction provinciale du ministère de l’éducation nationale à la préfecture d’arrondissement Ain Chock à Casablanca a donné le coup d’envoi d’un riche programme de soutien psychologique au profit des élèves afin de les aider à faire face aux pressions en rapport avec les conditions des examens suite à la crise pandémique du Covid-19.

Ce programme baptisé « Votre soutien est notre responsabilité, car votre succès est notre finalité », dédié à l’ensemble des élèves, tous cycles confondus, et leurs tuteurs et parents pour atténuer la pression, suite aux inquiétudes suscitées par les examens, durant cette conjoncture exceptionnelle que traverse le pays à cause du nouveau coronavirus, indique un communiqué de la direction, notant que cette initiative intervient à l’approche des examens diplômants, source d’inquiétude des élèves. Dans ce contexte, la directrice provinciale, Latifa Lamalif, a souligné, à l’ouverture officielle du programme de soutien, diffusé par visioconférence, l’importance du soutien psychologique des élèves, en particulier ceux qui devront subir des examens diplômants.

Après avoir passé en revue le contenu du programme, elle a expliqué que ce dernier intervient parallèlement au programme de soutien éducatif lancé au début du mois d’avril, en coordination avec la section provinciale de la Fédération nationale des associations des parents d’élèves, dans le cadre de l’Initiative nationale pour le développement humain (INDH), tout en invitant l’ensemble des intervenants à faire réussir ce programme.

Mme Lamalif a ajouté que ce programme intervient dans le cadre des efforts de la direction provinciale pour la mise en oeuvre des projets stratégiques de la loi cadre 51-17 relative au système d’éducation, de formation et de recherche scientifique.

De leur côté, les participants à ce programme ont salué cette initiative louable de la direction provinciale visant à offrir un soutien psychologique aux élèves et à leurs parents, se félicitant de leur participation à ce programme pour la réalisation des objectifs escomptés, et débattre d’un nombre de thèmes choisis de manière scientifique, en étroite coordination avec l’ensemble des intervenants. Ils ont également appelé à assister avec assiduité aux différentes sessions de formation.

Ce programme est animé par une élite de professeurs spécialisés, des conseillers, des coachs et experts en matière de soutien psychologique et éducatif, répartis entre 3 villes, Casablanca, Kénitra et Témara, avec pour objectif d’aider les élèves et leurs tuteurs à surmonter les difficultés posées, à travers la présentation de séances diffusées en direct sur la page officielle de la direction, via Facebook.