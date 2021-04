Coronavirus/Maroc : Moins de 30 nouveaux cas dans 10 régions

10 régions du Maroc ont enregistré moins de 30 nouveaux cas du coronavirus, tandis que celle de Casablanca-Settat cumule le nombre le plus élevé de nouvelles infections ce dimanche 18 avril.

La plateforme de veille et de suivi de Hespress, covid.hespress.com/fr, détaille ainsi que le Maroc compte désormais 505.811 cas confirmés, 8.944 décès (soit un taux de mortalité de 1,77%), 491.810 guérisons, un total de 5.657.536 tests (soit une augmentation de 5.492), et 4.966 cas en cours de traitement dont 430 dans un état grave (14 sous intubation). De plus, 4.655.007 personnes ont reçu une première dose du vaccin depuis le lancement de la campagne alors que 4.186.449 en sont à la deuxième dose, a indiqué le ministère de la santé.

La région la plus touchée est celle de Casablanca-Settat qui compte 218 nouveaux cas dont 197 à Casablanca, 12 à Nouaceur, 7 à Médiouna et 2 à El Jadida.

2e région la plus touchée est celle de Rabat-Salé-Kénitra qui enregistre 35 nouvelles contaminations dont 14 à Skhirate-Témara, 8 à Kénitra, 5 à Rabat, 5 à Sidi Kacem, 2 à Salé et 1 à Khémisset.

Rabat-Salé-Kénitra est suivie par celle de Laâyoune-Sakia El Hamra qui recense 22 nouveaux cas à Laâyoune (21) et Boujdour (1).

4e région la plus impactée par de nouveaux cas est celle de Marrakech-Safi avec 18 nouveaux cas répartis comme suit : 15 à Marrakech, 2 à El Kelaâ de Sraghna et 1 à Youssoufia.