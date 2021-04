The Legal 500 loue le droit des affaires au Maroc et les juristes d’entreprises

The Legal 500, ouvrage de référence pour des milliers de professionnels du droit des affaires, y compris de très nombreux juristes d’entreprises a ‘’référencié’’ dans son classement 2021, un bon nombre de bureaux d’avocats marocains. The Legal 500 loue les atouts du Maroc « point de rencontre de l’Europe et l’Afrique » et cite « Casablanca Finance City (CFC) qui « offre des incitations fiscales importantes aux entreprises de services financiers et professionnels, créant un pôle solide pour le secteur financier de la région »

Si les cabinets d’avocats familiaux jouent toujours un rôle clé sur le marché juridique marocain d’autres dans ce contexte à l’image de BFR & Associés ou indépendants tel que et BFF LAW FIRM, impliqués dans des travaux de pointe et partenaires clés pour les cabinets d’avocats internationaux sans bureau local font leur apparition.

C’est un secret de polichinelle, les cabinets d’avocats, Kettani et Hajji & Associés, DLA Piper qui a fait du droit social une priorité presque exclusive et autant que Bassamat & Laraki ou Mehdi Salmouni-Zerhouni sont parmi les plus importants du Royaume dit encore The Legal 500. Ces derniers se distinguent selon leur (s) activité (s) juridiques premières qui souvent dépassent nos frontières pour le travail régional et international que ce soit dans les pratiques corporatives et commerciales, propriété intellectuelle, les grandes opérations de financement domestique et transfrontalier, grandes transactions de fusions et acquisitions transfrontalières et autres.

Le classement n’occulte nullement les nouveaux cabinets d’avocats, comme ceux de Bennani & associés LLP, Naciri & Associés Allen & Overy et les cabinets d’avocats internationaux avec des bureaux locaux tels que Clifford Chance ou la pratique financière Casablanca dont la renommée est des plus notoires dans la région MENA ou encore Norton Fulbright (financement de projets) mais qui intervient également dans les émissions d’actions et de dette pour des sociétés cotées au Maroc. The Legal 500 fait aussi, la part belle à Gide Cuatrecasas Casablanca, tout comme, Dentons Sayarh & Menjra qui par le fait d’asseoir son autorité juridique sur le marché confirme une progression constante au Maroc.

L’étoile montante sur le marché est certainement ASAFO & CO. Morocco, qui articule ses activités autour d’un noyau de partenaires expérimentés, ayant opéré auparavant chez Dentons Sayarh & Menjra et autres sociétés internationales et qui ont une longue expérience sur le marché local. Afrique Advisors est quant à lui un cabinet de conseil indépendant basé à Casablanca avec une grande notoriété sur le marché et une connaissance complète voire intime du marché marocain.

Mais tout en haut du tableau se trouve Bakouchi & Habachi-HB Law Firm LLP, un bureau reconnu pour ses capacités en matière commerciale et en droit boursier sur le marché marocain, y compris les introductions en bourse, les augmentations et diminutions de capital, les actions privilégiées et d’autres questions sur les marchés de capitaux. Benzakour (BLF) n’est pas en reste, il est un important cabinet d’avocats d’affaires marocain, avec une longue histoire dans le pays. Le cabinet est largement considéré comme l’un des meilleurs dans le Royaume agissant en amont et en aval. Mais ils sont tant d’autres cabinets qui font la fierté des Marocains et qui brillent au firmament de la sphère du droit des affaires. qu’ils nous pardonnent de ne pas les avoir cités. Enfin, individuellement plusieurs avocats en reconnaissance de leurs talents ont été cités pour les affaires traitées avec succès en 2020.