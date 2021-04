Le projet d’attentat à Béziers en France, déjoué grâce à l’aide des services compétents marocains revient sur le devant de la scène, notamment à travers la découverte du journal intime de l’adolescente de 18 ans impliquée dans la préparation de l’attentat, dans lequel elle décrit sa fascination pour Daech.

Le 1er avril, la DGST avait transmis aux services de renseignements français, des informations précises sur une citoyenne française d’origine marocaine, qui planifiait une opération terroriste imminent visant une église en France.

Dans la nuit du 3 au 4 avril, les autorités françaises compétentes, sur la base de ces informations, ont entamé des opérations d’arrestation et de saisie qui ont permis de neutraliser les risques de ce projet terroriste, selon le porte-parole de la Direction générale de la sécurité nationale et de la surveillance de la Territoires.

La jeune fille en question, âgée de 18 ans a été présentée à un juge antiterroriste et mise en examen pour « association de malfaiteurs terroriste criminelle » et « détention de produits incendiaires ou explosifs » en relation avec une entreprise terroriste.

Leïla B. était en garde à vue depuis son arrestation dans la nuit de samedi à dimanche, en plein week-end de Pâques, après une perquisition au domicile familial, dans un quartier populaire de Béziers.

Selon le Point, elle a été placée en détention provisoire, conformément aux réquisitions du parquet antiterroriste (Pnat). La jeune femme était pourtant inconnue des services, jusqu’à un renseignement très récent « faisant état d’une menace d’attentat contre une église ».

« Bientôt je me vengerai »

En possession de son journal intime, les autorités françaises ont découvert une fascination pour Daech et y ont retrouvé des sourates incitant au djihad

Dans ses textes, elle détaille l’avancée de ses plans macabres : « Il est 12h11, je viens de me réveiller et j’ai plein de trucs à faire. Je dois aller acheter une tenue, de l’eau oxygénée, un récipient en verre […] Bientôt tout sera fini, bientôt je me vengerai. À partir de maintenant, personne ne pourra m’arrêter…»

« Les chrétiens, je vais tuer. Couper des têtes. Je vais tuer les gens de l’église, oui Montpellier en France », avait-elle également déclaré lors de ses échanges en ligne avec des individus radicalisés.

Dans la dernière page de son journal intime, elle a méticuleusement dessiné un plan de l’édifice, noté les horaires d’ouverture et les zones d’affluence.

Précédemment, les autorités avaient trouvé caché dans sa chambre un sabre, mais aussi des bouteilles remplies de billes qui auraient facilement pu servir d’explosifs.

Interpellées lors de l’opération de la DGSI, la mère et les trois sœurs de la jeune femme ont été remises en liberté en début de semaine. « Aucun élément n’est venu impliquer les sœurs et la mère de L.B. dans la préparation d’un projet d’action violente » et « aucun élément de radicalisation n’a par ailleurs été relevé les concernant », détaille le communiqué.