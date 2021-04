Douze des plus grands clubs d’Europe devraient officialiser une Super ligue concurrente à la LdC

Gros séisme dans le football européen. Un groupe des clubs de football les plus riches a convenu d’un plan visant à créer une compétition interclubs européenne séparatiste qui, si elle se concrétise, devrait être le concurrent direct de la Ligue des Champions. Aucun club français n’y figure.

Selon le New York Times, après des mois de discussions en interne, des grosses équipes telles que le Real Madrid, le FC Barcelone, Manchester United, Manchester City, Liverpool, Chelsea la Juventus ou encore l’AC Milan pourraient faire une annonce dès ce dimanche de la création d’une Super ligue.

Au moins 12 équipes se sont soit inscrites en tant que membres fondateurs, et ont manifesté leur intérêt à rejoindre le groupe, dont six de la Premier League anglaise dont celle de Hakim Ziyech, trois de la Liga en Espagne et trois de la Serie A italienne, selon des personnes proches du projet citées par le NYT.

L’UEFA, qui devait annoncer ce lundi la nouvelle réforme de la Ligue des champions, se retrouve devancée et se réunit actuellement afin de trouver une solution.

Il y a quelques mois, la FIFA avait publié une déclaration fortement formulée menaçant d’interdire la participation à tout joueur ou club impliqué dans des compétitions séparatistes, au milieu des discussions renouvelées sur la dite Super Ligue européenne impliquant certaines des plus grandes équipes du monde, ajoutant qu’une telle compétition « ne serait pas reconnue » par leur règlement.