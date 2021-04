Coronavirus: Près de 13.000 décès dans le monde ces dernières 24H

La pandémie de coronavirus a fait au moins 3.013.111 morts morts dans le monde dont plus d’un million en Europe depuis que le bureau de l’OMS en Chine a fait état de l’apparition de la maladie fin décembre 2019, selon un bilan établi à partir de sources officielles dimanche à 14h. Au Maroc, le bilan de contamination fait état ce samedi 18 avril 2021 à 18H, de 505.447 cas confirmés, 491.537 guérisons et 8.944 décès alors que 4.655.007 personnes personnes ont été vaccinées depuis le lancement de la campagne dont au moins 4.186.449 ont reçu leur deuxième dose.

La plateforme de veille et de suivi de Hespress, covid.hespress.com/fr, détaille ainsi que le Maroc compte désormais 505.447 cas confirmés, 8.944 décès (soit un taux de mortalité de 1,77%), 491.537 guérisons, un total de 5.652.044 tests (soit une augmentation de 10.027), et 4.966 cas en cours de traitement dont 432 dans un état grave (13 sous intubation). De plus, 4.655.007 personnes ont reçu une première dose du vaccin depuis le lancement de la campagne alors que 4.186.449 en sont à la deuxième dose, a indiqué le ministère de la santé.

Dans le monde, plus de 140 614 340 cas d’infection ont été officiellement diagnostiqués depuis le début de l’épidémie. La grande majorité des malades guérissent, mais une part encore mal évaluée conserve des symptômes pendant des semaines, voire des mois. Les chiffres se fondent sur les bilans communiqués quotidiennement par les autorités sanitaires de chaque pays et excluent les révisions réalisées a posteriori par des organismes statistiques, comme en Russie, en Espagne et au Royaume-Uni.

Sur la journée de samedi, 11 780 nouveaux décès et 755 701 nouveaux cas ont été recensés dans le monde. Les pays qui ont enregistré le plus de nouveaux décès dans leurs derniers bilans sont le Brésil avec 2 929 nouveaux morts, l’Inde (1 501) et les États-Unis (675).

Les Etats-Unis sont le pays qui compte le plus grand nombre de morts avec 566.904 décès, suivis par le Brésil (371.678), le Mexique (212.228), l’Inde (177.150) et le Royaume-Uni (127.260). Ces chiffres sont globalement sous-évalués. Ils se fondent sur les bilans quotidiens des autorités nationales de santé, sans inclure les réévaluations reposant sur des bases statistiques.

Cérémonie nationale en Allemagne

L’Allemagne honore dimanche la mémoire de ses quelque 80.000 concitoyens emportés par le Covid-19 lors d’une cérémonie destinée aussi à faire acte de solidarité envers les familles des victimes mortes dans la solitude à cause du virus.

Gaza: pire bilan en 24 heures

La bande de Gaza a enregistré dimanche son pire bilan depuis le début de la pandémie avec 23 décès, selon les autorités locales, portant ainsi à 761 le bilan des morts dans ce territoire.

France: quarantaine pour les voyageurs de quatre pays

La France va instaurer une quarantaine obligatoire de dix jours pour les voyageurs en provenance du Brésil, d’Argentine, du Chili et d’Afrique du Sud, face à l’inquiétude sur les variants du Covid-19. Les voyageurs venant de ces quatre pays devront désormais se soumettre à un isolement de 10 jours, accompagné de restriction des horaires de sortie, avec un renforcement des amendes.

Canada: 2e cas de caillots après un vaccin AstraZeneca

Le Canada a annoncé samedi avoir identifié un deuxième cas en une semaine de caillots sanguins rares avec un faible taux de plaquettes après une vaccination avec le vaccin d’AstraZeneca, tout en continuant de recommander son utilisation.