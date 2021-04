La diplomatie sportive au centre d’une réunion de l’AMJS

L’Alliance Marocaine des journalistes sportifs (AMJS) tiendra jeudi, dans le cade de ces forums à distance, une rencontre sous le thème « La diplomatie sportive, un moyen de faire connaitre les causes nationales et de les défendre sur les plans continental et international ».

Cette rencontre va ouvrir une série de réunions culturelles et sportives, qui seront organisées à distance durant le mois béni de Ramadan, dans le cadre de la 2ème saison respective des forums intellectuels et de formation, indique l’AMJS dans un communiqué.

Le thème choisi lors de cette rencontre d’ouverture revêt une grande importance au Maroc, et vise à mettre en avant le rôle que peut jouer la diplomatie sportive, en tant que diplomatie parallèle, pour faire connaitre les causes nationales et leur défense, selon la même source.

Cette rencontre sera organisée par visioconférence à 22h30 avec la participation de grandes personnalités du monde de sport, ajoute le communiqué, notant qu’à travers l’organisation de ces rencontres, l’AMJS réaffirme son engagement à poursuivre ses initiatives en matière d’orientation et de divertissement, contribuant ainsi à l’effort national pour la construction d’un pays complémentaire et cohérent. L’AMJS a appelé l’ensemble de ses partenaires et tous les intervenants dans ce domaine à contribuer à l’animation et au succès de ces rencontres dans l’objectif de sensibilisation et de consécration de la culture du dialogue. Elle a également mis l’accent sur la nécessité d’adhésion collective pour l’animation du champ culturel et la consécration des mécanismes de débat, le rapprochement des vues et la contribution autant que possible au développement du sport marocain, dans toutes ses composantes.