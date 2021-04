Les footballeurs musulmans font souvent preuve de dévouement et de détermination pendant le mois sacré du ramadan, s’entraînant et travaillant comme d’habitude. Qu’il s’agisse de jouer dans une chaleur extrême ou de participer à des compétitions à enjeux élevés, et les internationaux marocains sont également concernés à l’instar de Hakim Ziyech ou encore Achraf Hakimi.

Concilier jeûne et jeu n’est pas facile, Achraf Hakimi en est conscient. Dans une interview accordée à La Republicca, le joueur de l’Inter Milan a insisté sur le fait qu’il comptait continuer à jeûner aussi bien en temps d’entraînements que de matchs.

« Le ramadan se poursuit jusqu’au 12 mai prochain, et il est vrai que j’ai du mal à concilier jeûne, entraînement et jeux, mais je suis obligé de faire ce sacrifice, car le jeûne fait partie de ma culture, j’essaierai de me reposer après cela pour retrouver mon énergie », a-t-il déclaré.

Même son de cloche du côté de Hakim Ziyech qui poursuivait son jeûne pendant qu’il offrait la victoire à Chelsea face à Manchester City en demi-finale de la FA Cup.

La star marocaine a montré qu’il pouvait être décisif et indispensable sur le terrain même pendant le ramadan, faisant ainsi taire les critiques à son sujet.

En effet, Ziyech avait déjà subi une pression concernant le ramadan lors de son passage à l’Ajax Amsterdam. Le milieu de terrain âgé de 27 ans et son ancien coéquipier Noussair Mazraoui avaient vivement été pointés du doigt pour avoir jeûner lors de leur épopée en Ligue des Champion, en 2019.

Il en va de même pour les joueurs du FC Séville, Yassine Bounou et Youssef En-Nesyri, qui vient de marquer son 12 but en Liga face au Real Sociedad ce dimanche, en pleine journée de jeûne.

Dans le championnat portugais, c’est Adel Taarabt qui a décidé de revendiquer sa foi, informant son club qu’il comptait bien faire le ramadan en sa totalité. Le joueur de 31 ans serait « sous surveillance plus étroite en fonction du moment qu’il traverse ».