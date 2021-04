Botola Pro D1 : L’OCS, le WAC le RCA s’imposent, le FUS et le MAT sombrent

La 12e journée de la Botola Pro D1 a été rythmée par de nombreuses rencontres disputées dont la victoire du Raja de Casablanca face au Moghreb de Tétouan ou encore celle de la Renaissance Zemamra (RCAZ) face au FUS de Rabat.

Jeudi, le Wydad de Casablanca a arraché un point à domicile face au Mouloudia d’Oujda (1-1), en match comptant pour la 12è journée de Botola Pro D1 « Inwi », disputé jeudi soir au Complexe sportif Mohammed V de Casablanca.

Les visiteurs ont surpris leur hôte dès la 13ème minute par le biais d’Ismail Khafi qui a ouvert le score sur penalty, avant qu’Ayoub El Kaabi égalise à la 80ème minute. Avec ce point, le Wydad occupe toujours le fauteuil de leader avec 26 unités.

Son meilleur ennemie, le Raja de Casablanca, s’est imposé sur le score de (3-2) face au Moghreb Tétouan (MAT), tandis que le Hassania d’Agadir (HUSA) s’est incliné à domicile (1-2) face à la Renaissance de Berkane (RSB) pour les matchs de vendredi.

Les Verts ont pu compter sur les réalisations de Soufiane Rahimi (45è+2) et du doublé de Ben Malango (50è, 90è), tandis que Mohamed Kamal (34è, s.p) et Anass Lamrabat (74è) ont inscrit les buts du MAT.

Grâce à cette victoire, le RCA se rapproche un peu plus du leader, le Wydad, et occupe la 2è place du classement avec 22 unités, alors que son adversaire du jour stagne à la 13è place (12 points). Dans l’autre match de la soirée, le HUSA a concédé sur son fief, le Grand Stade d’Agadir, une défaite face à la RSB, sur le score de 1 but à 2.

Samedi, l’Olympic Safi (OCS) s’est imposé à domicile face au Rapide Oued Zem (RCOZ) sur le score de 2 buts à 1, grâce à Ayoub Gaadaoui sur pénalty (20è) et Walid Sebbar (33è). Bilal El Megri a marqué le seul but du RCOZ (45è, s.p.).

Pour sa part, le FUS de Rabat s’est incliné à domicile (1-2) face à la Renaissance Zemamra (RCAZ), au stade Prince Héritier Moulay El Hassan. Lahcen Dahdouh a été à l’origine des deux réalisations de la RCAZ (6è, 71è), alors qu’El Mehdi El Bassil a réduit l’écart pour l’équipe hôte à la 34è minute.

La RCAZ se débarrasse ainsi de la lanterne rouge et partage provisoirement la 14è position avec le Difaa El Jadida (10 pts). Le FUS, quant à lui, reste à la 9è place avec 14 unités, à côté du Chabab Mohammedia.

Dimanche, le Youssoufia Berrechid recevra l’AS FAR, le Moghreb de Fès accueillera le Chabab Mohammedia, tandis que l’Ittihad Tanger se déplacera chez le Difaa d’El Jadida.