Twitter : bugs et pannes à répétition

Twitter, le site de microblogging, depuis vendredi passe par de mauvais moments. En effet, il subit plusieurs dysfonctionnements c’est du moins ce que ne cessent de signaler des milliers d’utilisateurs du monde entier à travers des erreurs de déconnexion, et des problèmes de chargement des tweets.

Le problème semble également s’être étendu à l’utilisation de l’outil Tweetdeck qui permet de classer et visualiser ses recherches en colonnes ainsi que sur le site Downdetector, qui compile les remontées des utilisateurs, où l’on observe d’importants pics de pannes. A répétition ces bugs et pannes ont poussé Twitter à s’expliquer en publiant « Les tweets peuvent ne pas se charger pour certains d’entre vous. Nous travaillons à la résolution d’un problème », a fait savoir dans un communiqué l’assistance Twitter. Jusqu’aux premières heures de dimanche le problème technique n’était toujours pas résolu, et les utilisateurs signalaient toujours des paennes et les bugs étaient à nouveau en train d’augmenter.

« Le terme que vous avez entré n’a donné aucun résultat. Veuillez réessayer plus tard » et « Impossible de récupérer les tweets pour le moment. Veuillez réessayer plus tard », étaient deux des réponses, les plus courantes, aux problèmes rencontrés par les utilisateurs. Environ 40 000 utilisateurs ont signalé des problèmes avec la plate-forme de médias sociaux vendredi, selon le site Web de surveillance des pannes Downdetector et autant sinon plus samedi. Ce dernier suit les pannes en rassemblant des rapports d’état à partir d’une série de sources, y compris les erreurs soumises par les utilisateurs sur sa plate-forme. La panne pourrait avoir affecté un plus grand nombre d’utilisateurs.