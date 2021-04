Inter Milan : Achraf Hakimi met les choses au clair concernant son avenir

Le nom d’Achraf Hakimi est sur toutes les lèvres. L’international marocain, pisté par de nombreux grands clubs européens, a tenu à s’exprimer sur son avenir, affirmant se sentir chez lui à l’Inter Milan.

Achraf Hakimi n’ira nulle part cet été, et c’est lui qui le dit. Après avoir refusé les avances d’Arsenal, le Lion de l’Atlas a tenu à faire disparaitre tout zone d’ombre concernant son futur au sein de l’Inter Milan.

Dans ce sens, le Marocain a exprimé sa volonté de continuer son séjour chez les géants de Serie A pendant très «longtemps».

Le jeune talent âgé de 22 ans a rejoint le Real Madrid l’été dernier après une période de prêt au Borussia Dortmund et ses six buts et autant de passes décisives ont contribué à propulser l’Inter à une avance de 11 points en tête de la Serie A.

Dans une interview publiée dans l’édition du journal d’aujourd’hui de La Repubblica, Hakimi a admis que Naples et Gennaro Gattuso avaient manifesté un intérêt pour lui, mais les ambitions de l’Inter l’avaient poussé au Stadio Giuseppe Meazza.

«L’équipe qui m’a le plus attiré était l’Inter et je l’ai vue comme un projet de croissance. Je suis honoré d’être l’un des témoignages du nouveau logo du club », a déclaré Hakimi au journal La Repubblica, selon Football Italia.

«J’aime ça, car il regarde vers l’avenir, un avenir que nous pouvons construire ensemble. J’espère rester longtemps dans ce club, je suis très heureux », a-t-il ajouté.

L’Inter Milan a 11 points d’avance en tête du classement de la Serie A, après avoir été invaincu lors de ses 14 derniers matches de championnat.

Le Lion de l’Atlas a révélé que les performances impressionnantes de son équipe dans l’élite italienne étaient le résultat d’un travail acharné et d’une concentration.

«C’était un processus de croissance graduel, car nous étions nombreux à être nouveaux ici, moi y compris, alors nous avons mis du temps à nous connaître», a-t-il poursuivi.

Hakimi n’a pas manqué de féliciter le manager de l’Inter Antonio Conte pour son savoir-faire tactique et sa relation avec les joueurs.

«C’était un beau geste d’affection. Le coach est avec nous quoi qu’il arrive. Il est comme un grand frère, pour son âge et son expérience », a-t-il ajouté.