FA Cup: Hakim Ziyech s’exprime après avoir qualifié Chelsea, Tuchel le félicite

Hakim Ziyech s’est exprimé sur sa performance alors qu’il cherche à revenir à son meilleur après avoir qualifié Chelsea pour la finale de la FA Cup le mois prochain.

Hakim Ziyech a marqué le seul but à la 55e minute, en tapant à bout portant, pour éliminer Manchester City à Wembley pour s’adjuger une place en finale de la FA Cup.

L’allier de Chelsea a fait taire les critiques après une saison difficile en Premier League marquée par des blessures et peu de temps de jeu. Cependant, le Lion de l’Atlas admet qu’il n’est pas encore à sa meilleure forme.

« Pas encore, pas encore. J’ai encore beaucoup de travail à faire mais je pense que je vais bien », a déclaré Ziyech à la fin du match à Wembley.

« Tout le monde est content, nous avons fait du bon travail, surtout en première mi-temps. La seconde mi-temps a été difficile mais à la fin, nous avons marqué le but dont nous avions besoin et c’était suffisant », a-t-il ajouté.

« Bien sûr, vous devez toujours avoir ce sentiment avant le match, que vous voulez marquer et je pense que Timo [Werner] a fait du bon travail dans l’espace et il a vu ma course. C’était une bonne prestation et je l’ai mise facilement », estime le Marocain.

Thomas Tuchel a également fait l’éloge de Ziyech après une «très bonne» performance du Marocain à Wembley. « Les deux gars [Ziyech et Werner] ont été très, très bons à l’avance avec la vitesse et l’accélération – et l’impact que Mason [a eu] avec la passe. Timo et Hakim, c’était le même alignement que contre Liverpool où ils étaient également très, très forts lors d’un match à l’extérieur lors d’une victoire 1-0 », a-t-il déclaré.

« Tous ceux qui sont sur le terrain doivent être performants, c’est maintenant le moment de la saison où nous ne pouvons pas perdre un pour cent et c’est comme ça que nous le voulons. C’était une très, très bonne performance. Très heureux et très fier », a-t-il ajouté.