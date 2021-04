Coronavirus : un jour dans le monde

Ce samedi 17 avril 2021, le coronavirus Covid-19 touche plus de 140 286 228 (+373 087) cas de coronavirus à travers le monde et causé 3 004 312 (+7 143) décès selon l’Université Johns Hopkins qui fait état également de 79 954 001 cas de rémissions depuis le départ de l’épidémie en Chine, il y a de cela plus de seize mois. Cette barre symbolique a fait dire au directeur de l’OMS, Dr Tedros Adhanom Ghebreyesus lors d’une conférence de presse ce vendredi 16 avril, que « le nombre de nouveaux cas par semaine à presque doublé en deux mois. On approche du plus grand taux d’infection jamais vu durant la pandémie ».

Maroc :

Le Royaume a enregistré durant les 24 heures allant de vendredi 16H à samedi 16H, 600 nouveaux cas confirmés de coronavirus, 616 nouvelles guérisons, et 10 nouveaux décès. De plus, 4 655 007 personnes ont reçu une première dose du vaccin depuis le lancement de la campagne alors que 4 186 449 en sont à la deuxième dose, a indiqué le ministère de la santé. La plateforme de veille et de suivi de Hespress, covid.hespress.com/fr, détaille ainsi que le Maroc compte désormais 505 447 cas confirmés, 8 944 décès (soit un taux de mortalité de 1,77%), 491 537 guérisons, un total de 5 652 044 tests (soit une augmentation de 10 027), et 4 966 cas en cours de traitement dont 432 dans un état grave (13 sous intubation).

Afrique :

L’Afrique selon Africa CDC enregistre ce samedi 17 avril 2021, 4 410 682 cas 117 411 morts, 3 952 736 rémissions pour 43 473 536 personnes testées. L’Afrique du Sud berceau de la pandémie sur le continent, enregistre 1 564 355 de nombre de cas avérés et 53 663, 292.623 doses de vaccin ont été administrées. Elle est suivie du Maroc 505 447 cas confirmés et 8 944 décès, de la Tunisie 283 976 contaminations et 9 717 décès, de l’Égypte, 214 639 infections et 12 653 décès. Viennent ensuite l’Ethiopie 240 236 cas et 3 328 décès, de l’Algérie 119 436 cas et 3 152 morts, de la Libye 171 131 cas et 2 882 décès, et du Nigéria 164 147 cas et 2061 décès.

Europe :

La France déplore 189 décès du coronavirus et 35 861 nouvelles contaminations en 24 heures. Le bilan des décès s’élève désormais à 100 752 morts depuis le début de l’épidémie, pour un total de 5 321 578 cas confirmés de contamination. Plus de 12,31 millions de personnes ont été vaccinées dans l’Hexagone. L’Italie compte 3 857 443 cas et 116 676décès, plus de 14,9 millions de doses de vaccin ont été administrées. L’Espagne recense aux dernières remontées, 3 407 283 cas au total. Le pays dénombrait, samedi 17 avril 2021, 76 981 morts au total . 12,32 millions de personnes ont été vaccinées. Au Royaume-Uni, on a enregistré, 4 401 113 cas et 127 507 décès, plus de 42,11 millions de personnes ont été vaccinées. L’Allemagne, compte ce jour de dimanche 21 mars 2021, 3 139 66 cas recensés et 79 910 décès, 21.33 millions de personnes ont reçu une première injection de vaccin. Le Portugal a porté le total à 16 942 morts et 830 560 cas confirmés. 2,42 millions de personnes ont été vaccinées. La Russie fait état samedi 17 avril 2021 de 4 640 537 cas détectés pour 103 451 morts. Plus de 12,12 millions doses de vaccin contre la covid-19 ont été administrées.

Amériques :

Les Etats-Unis premier pays le plus touché et le plus meurtri, en ce samedi, comptent 566 873 décès au total, et 31 620 915 cas d’infections. Près de 206 millions de personnes ont été vaccinées. Au Canada, on dénombre 1 119 141 cas au total et 23 568 décès, 9,52 millions de personnes ont reçu une injection de vaccin. Au Brésil, le nombre total de morts s’élève à 368 749. Le pays en est à 13 832 455 cas recensés. 35, 28 millions de personnes ont reçu le vaccin contre la Covid-19. Le Mexique compte 2 299 939 cas de coronavirus et 211 693 décès, Plus de 13,42 millions de personnes ont reçu une première dose de vaccin. Le Pérou compte 1 689 051 cas de contaminations et 56 454 décès. Le Chili, compte 1 117 348 cas recensés et dénombre 25 055 morts au total. L’Argentine compte 2 658 612 cas et 59 804 décès, 6,22 millions de personnes ont reçu une première injection dans le pays et la Colombie compte 2 619 422 cas et 67 564 décès.

Asie :

En Inde, le deuxième pays le plus peuplé du monde avec 1,3 milliard d’habitants, on enregistre 175 649 décès, selon le ministère de la Santé, le pays compte 14 526 609 cas confirmés, l’Inde a lancé sa campagne de vaccination massive et a vacciné plus de 119,9 millions de personnes. La Corée du Sud compte 113 444 cas d’infections et 1 794 décès, 1,54 million de doses de vaccin ont été injectées. La Chine dénombre 103 237 cas au total et 4 856 morts, plus de 187,36 millions de doses de vaccin ont été administrées dans le pays. Le Japon recense 525 221 cas recensés et de 9 584 décès, Le Japon autorise un premier vaccin : celui de Pfizer/BioNTech, 1,85 millions personnes ont été vaccinées. L’Iran, recense 1 945 964 cas confirmés et 63 332 décès, au total. Israël comptait samedi 836 740 cas avérés et 6 315 décès au total, 10,3 millions personnes ont été vaccinées.