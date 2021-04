Taounate: Trois morts suite à une agression perpétrée par un individu souffrant de troubles mentaux

Un individu souffrant de troubles mentaux a agressé plusieurs personnes à l’aide d’un bâton, samedi à Douar Rass El Koudia, Ain Beida, Caïdat Ain Aicha (province de Taounate), entraînant la mort d’une femme âgée et de deux enfants (7 et 9 ans) et blessant deux femmes et une fillette de quatre ans, a-t-on indiqué auprès des autorités locales.

Aussitôt alertés, les autorités locales et les services de la Gendarmerie Royale et de la Protection civile sont intervenus. Les victimes ont été évacuées vers l’hôpital provincial de Taounate pour recevoir les soins nécessaires, alors que la fillette a été transportée vers le Centre hospitalier universitaire (CHU) de Fès, précise-t-on de même source.

L’agresseur a été interpellé et une enquête a été ouverte sous la supervision du parquet compétent pour élucider les circonstances de cette affaire, ajoute-t-on.