Le Maroc aux portes du top 50 des économies mondiales

Le Maroc est à trois places du top 50 des économies mondiales dans le domaine des affaires. C’est en tout cas ce qu’affirme ce samedi, le site d’information arabophone “Sky News Arabia“ qui rapporte qu’en 2020, le Royaume a pu progresser de 7 places par rapport à 2019 en se classant 53ème sur un total de 190 pays selon l’indice de (Doing Business 2020) publié par la Banque mondiale (BM).

Une progression constante note le média a été constatée tout au cours de la dernière décennie. En effet, qui se trouvait dans les profondeurs du classement de la Banque Mondiale à la 143èmeplace sur 183 pays a remonté 90 places et ambitionne naturellement de rejoindre le club des 50 plus grandes nations du monde au classement. Ce dernier, s’en tient à plusieurs indicateurs de base, notamment le transfert de propriété, l’établissement d’entreprise, le raccordement électrique, l’obtention d’un permis de construire, le paiement des impôts, l’octroi de prêts et le commerce transfrontalier.

Le Royaume doit “cette bonne santé économique“ explique Sky News à ses réformes économiques quand en 2010 il a mis en place une Commission nationale composée de secteurs public et privé chargé de la mise à niveau des réformes liées au climat des affaires, ajoutant que ladite afin de simplifier les procédures administratives, d’améliorer leur transparence et de moderniser le droit des affaires. Cela a porté ses fruits ajoute le site au regard du classement atteint par le Royaume qui sans la situation sanitaire que traverse la planète aurait pu être bien meilleur.

Il y va sans dire que les répercussions de la pandémie du coronavirus ont eu des impacts évidents sur l’économie du Royaume et le Maroc comme du reste les autres pays du monde n’y a donc pas échapper. De nombreux secteurs économiques vitaux ont, du fait, été impactés fait savoir Sky News Arabia. Cela a perturbé certains d’entre eux en pesant fortement sur les opportunités d’investissements en raison de la fermeture des frontières et ce que cela suppose en conséquences, comme la suspension de la navigation terrestre et aérienne voire maritime… Selon le site, le choix du Royaume de privilégier la santé de ses citoyens au détriment des activités économiques, a contribué relativement à freiner ses efforts pour améliorer son rang dans le classement mondial.

Qu’à cela ne tienne ! Actuellement, le Maroc est classé premier en termes d’amélioration de l’environnement des affaires en Afrique du Nord, et troisième dans la région du Moyen-Orient et de l’Afrique du Nord (MENA), après les Émirats arabes unis et le Bahreïn, note la même source. Sky News Arabia s’attend, sur la base des prévisions d’experts financiers et économiques, à ce que le Maroc rejoigne la liste des pays qui ont les meilleures économies du monde en termes d’amélioration du climat des affaires et à attirer plus d’investissements étrangers au cours de cette année.

Plusieurs indicateurs sont au vert pour y contribuer, notamment la mise en place d’infrastructures de pointe, la création de zones de libre-échange, la fourniture d’installations et d’exonérations fiscales aux investisseurs, la création d’une place financière internationale à Casablanca et de centres technologiques pour le développement des entreprises, outre une main-d’œuvre qualifiée et la stabilité politique et sécuritaire dans le pays, relève la même source.

Le média affirme également que « le Maroc continue de prendre de nouvelles mesures qui attireront davantage d’investisseurs marocains ou étrangers », voulant pour preuve l’importance et la mise en œuvre de la loi 55.19 relative à la simplification des procédures et formalités administratives, entrée en vigueur il y a plus d’une quinzaine de jours, le 1er avril 2021 et qui tend à la bonne marche des affaires tant elle élimine tracas et autres soucis administratifs.