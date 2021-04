Facebook reporte sa décision d’exclure ou non Donald Trump de son réseau

Le Conseil de surveillance de Facebook a retardé sa décision concernant le retour possible ou l’exclusion de l’ancien président américain Donald Trump sur Facebook et Instagram.

Donad Trump a été banni de Facebook en janvier après avoir encouragé les émeutes du Capitole à travers de nombreuses publications sur son compte.

Le Conseil a déclaré que le retard était dû au temps qu’il a fallu pour examiner plus de 9 000 réponses publiques aux cas. Une décision devait initialement être rendue le 21 avril. Dans une déclaration sur Twitter, le Conseil a déclaré qu’il prendrait une décision « dans les semaines à venir ».

La décision sera la plus importante décision que le Comité de surveillance ait dû prendre depuis qu’il a commencé à traiter des affaires l’année dernière.

Le Conseil a été mis en place pour statuer sur les décisions de modération difficiles ou controversées prises par Facebook.

Le comité de 20 membres, créé par le patron de Facebook Mark Zuckerberg, est souvent appelé « Cour suprême de Facebook ». Il fonctionne comme une entité indépendante, bien que ses salaires et autres coûts soient couverts par la société de technologie.

Le comité est composé de journalistes, de militants des droits de l’homme, d’avocats et d’universitaires.

Le géant des médias sociaux supprime régulièrement des milliers de publications et de comptes. Depuis son lancement en octobre, le conseil d’administration a reçu quelque 300 000 appels d’utilisateurs concernant des décisions relatives au contenu, mais il priorise les cas susceptibles d’affecter de nombreux utilisateurs à travers le monde. Il a annulé des décisions dans cinq des sept affaires sur lesquelles il s’est prononcé jusqu’à présent.

Tout au long de sa présidence, les réseaux sociaux se sont efforcées de modérer l’un de leurs utilisateurs les plus populaires et les plus instables.

D’autres plateformes, dont Twitter et Youtube, ont également interdit ou suspendu le compte de Trump à la suite de l’émeute au Capitole américain en janvier.

À maintes reprises, Trump a testé les limites de ce qu’il pouvait dire, violant les interdictions contre la désinformation électorale, glorifiant la violence et les mensonges à propos du coronavirus.