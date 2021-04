Benfica : Adel Taarabt sur le marché des transferts

Adel Taarabt va-t-il devoir se trouver un nouveau club lors du mercato estivale? Selon Record, l’international marocain a été mis sur la liste des transferts par le Benfica.

Benfica veut exploiter les excellentes performances de Adel Taarabt pour capitaliser au maximum sur sa vente, puisqu’il est l’un des joueurs les mieux payés du club portugais.

Dans ce sens, le président du club aimerait renflouer les caisses en vendant le Lion de l’Atlas qui avait renouveler son contrat jusqu’en 2023.

Repositionné milieu défensif après avoir passé toute sa carrière en tant qu’attaquant, le joueur âgé de 31 ans a participé à 36 matchs cette saison, créant le plus d’occasions.

Le club de Luz occupe, en ce moment, la troisième position du championnat portugais, à trois points de la deuxième place, le FC Porto, et à neuf points du leader, le Sporting, et l’international marocain estime qu’il est possible de faire plus et mieux .

Il y a quelques jours, Taarabt a avoué qu’il avait failli rejoindre Arsenal en 2007 avant de choisi de représenter Tottenham Hotspur pour lequel il n’a fait que 15 apparitions après que son transfert soit devenu permanent et a finalement quitté pour les Queens Park Rangers en 2009.

Le Marocain a affirmé qu’il aurait pu rejoindre l’un des trois grands clubs de n’importe quelle ligue à travers l’Europe avant de finalement se décider pour les Spurs en raison du projet de jeunesse qui lui avait été vendu.

« J’ai signé pour les Spurs parce que quand j’étais en France, pour nous, nous regardions la Premier League mais c’était le top quatre. Manchester United, Arsenal, Chelsea et Liverpool. Mais pour moi, c’était presque tout fait que j’allais à Arsenal et après Damien Comolli, qui travaillait à [Tottenham], m’a convaincu de venir », a-t-il déclaré.