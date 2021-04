Un deuxième ramadan bien «grippé»

Entre d’un côté, le confinement forcé de 20h jusqu’à 6h du matin et de l’autre, la flambée des prix des produits de consommation notamment alimentaires, les ménages marocains ont le moral à zéro. Et la dernière note du Haut-commissariat au plan (HCP) est loin de leur mettre du baume au cœur.

Comme l’année dernière, les Marocains ont dû faire face de plein fouet à de très mauvaises nouvelles. Et les informations dans la dernière publication du HCP intitulée « Les effets du mois de Ramadan 1442 sur l’évolution des prix à la consommation en 2021 », sont loin d’être réjouissantes. Ainsi, il y est fait mention principalement qu’il y a une évolution des prix à la consommation à l’occasion de l’avènement du mois sacré et que l’augmentation conjoncturelle des prix à la consommation des produits alimentaires est estimée à 0,6% pour l’ensemble du mois sacré.

Le département d’Ahmed Lahlimi Alami souligne également que la deuxième quinzaine du Ramadan affiche une hausse plus accentuée des prix à la consommation alimentaires par rapport à la première (0,8%, au lieu de 0,4% respectivement), précisant que les produits les plus touchés sont les poissons frais, les œufs, les agrumes, les fruits frais alors que les effets du mois sacré sur les prix de la viande rouge, de la volaille et des légumes hors tomate sont, en revanche, peu significatifs.

« Encore heureux !! Si on devait aussi nous faire racler nos fonds de tiroir pour acheter la volaille et les légumes, ce serait inadmissible. Déjà je ne comprends pas pourquoi ce genre de produits sont chers, sachant que l’agriculteur les vends à bas prix aux premiers intermédiaires et qui à leur tour les vendent aux grossistes pas chers non plus !! C’est toujours le consommateur final qui raquent malheureusement », nous confie Karim Samadi, enseignant à la retraite.

L’étau se resserre

La note du HCP a également fait ressortir qu’«au cours du mois de Ramadan, la plupart des secteurs d’activité connaissent un ralentissement de leur productivité attribuable, en partie, à la réduction des heures de travail journalières». Pour arriver à cette conclusion, l’institution s’est référée à sa dernière enquête nationale sur l’emploi du temps réalisée en 2012 et qui révèle que les Marocains réduisent de près de 23% le temps consacré à leur travail professionnel (1h12mn pour les hommes et 19mn pour les femmes).

Mais ce n’est pas tout. Le HCP met aussi en exergue les habitudes de consommation des ménages qui changent au cours du mois sacré. Et dans ce cas de figure, il se base sur une enquête sur les dépenses de consommation des ménages, réalisée par ses soins en 2013/2014 qui précise que la dépense de consommation par ménage s’apprécie de 16,3%, en moyenne, durant Ramadan et que près de 82% de cette hausse est attribuable aux dépenses alimentaires.

« Les ménages dépensent, en moyenne, plus d’un tiers de plus en alimentation (+37%) en comparaison aux autres mois de l’année. Cette augmentation de la dépense alimentaire touche toutes les catégories de la population et s’accroît au fur et à mesure que l’on avance dans l’échelle du niveau de vie (varie de 22,5% à plus de 40% entre les deux classes sociales extrêmes) », atteste le HCP.

Ces données sont toutefois remises en question par plusieurs Marocains, âge, sexe et métier confondus qui nous témoignent : «Tout d’abord concernant la baisse de régime, elle n’est plus d’actualité avec le Corona. Ensuite, il aurait été plus judicieux et pertinent de comparer ce ramadan avec celui de l’année dernière…».

De son côté, Salhi, bricoleur et touche-à-tout à Casablanca nous confie : « Il faut savoir qu’actuellement avec la pandémie qui sévit encore, je me réveille dès l’aube et je guette l’arrivée de 6h du matin pour sortir faire n’importe quelle bricole afin de subvenir aux besoins de ma famille et pouvoir finalement mettre de la nourriture sur la table au moment du ftour. Et non je n’ai pas les moyens de dépenser plus même si ce n’est pas l’envie qui m’en manque…».

Avis partagé par Fatima, femme de ménage, habitant à Mohammedia et travaillant dans la capitale économique : «L’heure est grave. Ramadan ou pas, je sors de chez moi au petit matin pour arriver à 7h à la société faire le nettoyage avant l’arrivée à la première heure des employés. Ensuite, je prends le bus pour aller de l’autre côté de la ville et faire la même chose jusqu’à 15-16h. Il faut dire que c’est plutôt le contraire, c’est le deuxième ramadan où je travaille plus que d’habitude pour arriver à joindre les deux bouts. Et je ne cache pas qu’avec les augmentations des certains produits alimentaires, je préfère m’en passer car nous devons pour ne pas mourir de faim, serrer plus la ceinture même au dépend de nos envies de préparer certains mets…».

Avec ces affirmations, il est évident que la note du HCP évoque les cas de fonctionnaires ou de cadres qui n’ont pas à se préoccuper de ce genre de souci. A contrario, ces derniers peuvent se permettre de réduire leur temps en ce mois sacré ou encore s’offrir le « luxe » de ne pas prêter attention à l’écart des prix de certains produits.