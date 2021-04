PCNS:  Les perspectives économiques pour la région MENA en équation

Quelles perspectives pour le Maroc et la région MENA à la lumière des prévisions économiques mondiales? est la question à la quelle tenteront de répondre les participants à un webinaire prévu lundi prochain à l’initiative du Policy Center for the New South (PCNS) et le Fond monétaire international (FMI).

le Policy center explique dans u communiqué que cette rencontre virtuelle mettra l’accent sur les conclusions du premier chapitre sur les perspectives de l’économie mondiale, la conjoncture mondiale ainsi que sur les perspectives économiques régionales du dernier rapport du FMI publié en avril 2021.

Les experts du FMI et du PCNS se pencheront ainsi sur plusieurs thématiques, notamment, l’évaluation de la reprise dans la région de l’Afrique du Nord et Moyen-Orient (MENA), les prévisions du Regional Economic Outlook (REO) pour MENA et les facteurs qui pourraient accentuer les vulnérabilités dans la région ainsi que la question de la reprise au Maroc.

Pour rappel, le PCNS, lancé en 2014 à Rabat avec plus de 40 chercheurs associés du Sud comme du Nord, offre une perspective du Sud sur les enjeux des pays en développement.

Il vise à faciliter les décisions stratégiques et les politiques publiques relevant de ses principaux programmes: Afrique, géopolitique et relations internationales, économie et développement social, agriculture, environnement et sécurité alimentaire, et matières premières et finance.