Chelsea : Hakim Ziyech se dit « confiant » et n’en veut pas à Thomas Tuchel

Tout semble aller pour le mieux entre Thomas Tuchel et Hakim Ziyech. Malgré son temps de jeu limité à Chelsea, l’international marocain assure qu’il prend du plaisir à s’illustrer sous les ordres du technicien allemand et assure qu’il a confiance en lui et qu’il travaille dur pour retrouver son meilleur niveau.

Alors que les rumeurs le lient à un départ de Chelsea cet été après un début difficile, Hakim Ziyech préfère se concentrer sur le reste de sa saison, affirmant qu’il travaille dur pour regagner sa place de titulaire et insiste sur le fait qu’il est très heureux sous Thomas Tuchel.

Le joueur de 28 ans est arrivé à Stamford Bridge avec de grandes attentes après avoir fait les beaux jours de l’Ajax Amsterdam, mais les blessures et le manque de forme ont été un problème constant pour le Marocain.

Ziyech n’a commencé que quatre des 12 matches de championnat de Chelsea sous l’Allemand et n’a joué que quatre minutes lors du triomphe des Blues en quart de finale de la Ligue des champions contre Porto.

Cependant, le Lion de l’Atlas ne semble pas accuser son coach de le mettre au placard et pense que l’ancien du PSG fait beaucoup de bien au groupe.

« C’est différent, différent de ce que nous avions eu ces six derniers mois [sous Frank Lampard]. Il apporte sa propre vision », a-t-il déclaré à l’émission Unscripted de Chelsea.

« Je pense que ses statistiques disent tout, donc ça va bien pour tout le monde. Nous faisons ce que nous avons à faire et gagnons beaucoup de matchs, nous jouons du bon football. Donc, je pense que tout le monde au club est content de son voyage ici », a-t-il ajouté.

Malgré ses difficultés en Premier League, Ziyech tient à rassurer ses fans qu’il a toujours confiance à lui et qu’il est bien déterminé à montrer de quoi il est capable.

« Je suis toujours le genre de gars qui croit toujours en moi, je travaille toujours dur à l’entraînement. Ce n’est pas toujours que ça sort dans les jeux, mais je travaille dur chaque jour dessus. Je sais ce que je peux faire et J’ai toujours confiance en moi », affirme-t-il.

« Il s’agit toujours de croire en soi. Bien sûr, vous avez certains points où certaines choses vous inquiètent, mais vous devez être mentalement plus fort. Je pense toujours que les choses arrivent pour une raison, que quelque chose de mieux viendra après cette période. J’ai toujours cru en cela et j’ai cet état d’esprit et la seule chose que je puisse faire essaie de rester calme et de travailler aussi dur que possible », ajoute le Marocain.

Chelsea affrontera Manchester City en demi-finale de la FA Cup, samedi et Ziyech semble exciter de voir pour la première fois l’emblématique stade de Wembley, avec l’espoir de jouir de plus de temps de jeu.