Coronavirus: Près de 3 millions de morts dans le monde depuis l’apparition de la maladie

La pandémie de coronavirus a fait au moins 2.989.173 morts morts dans le monde dont plus d’un million en Europe depuis que le bureau de l’OMS en Chine a fait état de l’apparition de la maladie fin décembre 2019, selon un bilan établi à partir de sources officielles vendredi à 14h. Au Maroc, le bilan de contamination fait état ce jeudi 15 avril 2021 à 18H, de 504.260 cas confirmés, 490.366 guérisons et 8.927 décès alors que 4.554.000 personnes personnes ont été vaccinées depuis le lancement de la campagne dont au moins 4.174.449 ont reçu leur deuxième dose.

Le Royaume compte désormais 504.260 cas confirmés, 490.366 guérisons, 8.927 décès, et 4.967 cas actifs, dont 438 dans un état grave (16 sous intubation et 227 sous ventilation non invasive), relève en outre la plateforme de suivi et de veille de Hespress, covid.hespress.com/fr.

Dans le monde, plus de 139.008.120 cas d’infection ont été officiellement diagnostiqués depuis le début de l’épidémie. La grande majorité des malades guérissent, mais une part encore mal évaluée conserve des symptômes pendant des semaines, voire des mois. Les chiffres se fondent sur les bilans communiqués quotidiennement par les autorités sanitaires de chaque pays et excluent les révisions réalisées a posteriori par des organismes statistiques, comme en Russie, en Espagne et au Royaume-Uni.

Sur la journée de jeudi, 13.646 nouveaux décès et 809.849 nouveaux cas ont été recensés dans le monde.Les pays qui ont enregistré le plus de nouveaux décès dans leurs derniers bilans sont le Brésil avec 3.560 nouveaux morts, l’Inde (1.185) et les États-Unis (974).

Les États-Unis sont le pays le plus touché tant en nombre de morts que de cas, avec 565.289 décès pour 31.495.652 cas recensés, selon le comptage de l’université Johns Hopkins. Viennent ensuite le Brésil avec 365.444 morts et 13.746.681 cas, le Mexique avec 211.213 morts (2.295.435 cas), l’Inde avec 174.308 morts (14.291.917 cas), et le Royaume-Uni avec 127.191 morts (4.380.976 cas).

Parmi les pays les plus durement touchés, la République tchèque est celui qui déplore le plus grand nombre de morts par rapport à sa population, avec 264 décès pour 100.000 habitants, suivi par la Hongrie (254), la Bosnie-Herzégovine (235), le Monténégro (225) et la Bulgarie (214).

L’Europe totalisait vendredi à 10H00 GMT 1.016.003 décès pour 47.440.536 cas, l’Amérique latine et les Caraïbes 852.118 décès (26.812.010 cas), les Etats-Unis et le Canada 588.779 décès (32.589.214 cas), l’Asie 292.169 décès (20.566.289 cas), le Moyen-Orient 120.787 décès (7.161.469 cas), l’Afrique 117.015 décès (4.397.613 cas), et l’Océanie 1.020 décès (40.992 cas).