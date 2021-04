Le PDG de Pfizer, Albert Bourla, a déclaré que les gens auront «probablement» besoin d’une dose de rappel du vaccin contre le coronavirus dans les 12 mois suivant une vaccination complète.

Albert Bourla a déclaré qu’il était possible que les gens aient besoin de se faire vacciner chaque année contre le coronavirus. «Un scénario probable est qu’il y aura probablement un besoin pour une troisième dose, quelque part entre six et 12 mois, puis à partir de là, il y aura une revaccination annuelle, mais tout cela doit être confirmé. Et encore une fois, les variantes joueront un rôle clé », a-t-il déclaré à Bertha Coombs de CNBC lors d’un événement avec CVS ​​Health.

«Il est extrêmement important de supprimer le bassin de personnes qui peuvent être sensibles au virus», a déclaré Bourla.

Le commentaire intervient après que le PDG de Johnson & Johnson, Alex Gorsky, ait déclaré que les gens pourraient avoir besoin de se faire vacciner contre la Covid-19 chaque année, tout comme les vaccins contre la grippe saisonnière.

Les chercheurs ne savent toujours pas combien de temps dure la protection contre le virus une fois qu’une personne a été complètement vaccinée.

Pfizer a déclaré plus tôt ce mois-ci que son vaccin Covid-19 était efficace à plus de 91% pour protéger contre le coronavirus et à plus de 95% contre une maladie grave jusqu’à six mois après la deuxième dose. Le vaccin de Moderna, qui utilise une technologie similaire à celle de Pfizer, s’est également avéré très efficace à six mois.

Les données de Pfizer étaient basées sur plus de 12 000 participants vaccinés. Cependant, les chercheurs disent que davantage de données sont encore nécessaires pour déterminer si la protection dure après six mois.