Revue de presse quotidienne de ce vendredi 16 avril 2021

Ci-après les principaux titres développés par la presse nationale de ce vendredi 16 avril 2021

Le Matin :

• Le règlement de la question du Sahara au centre d’un entretien entre le vice-ministre russe des AE et l’ambassadeur du Maroc à Moscou. Le règlement de la question du Sahara marocain a été au centre d’un entretien, à Moscou, entre le vice-ministre des Affaires étrangères de la Fédération de Russie, Sergey Vershinin et l’ambassadeur du Maroc, Lotfi Bouchaara. Selon un communiqué du ministère russe des Affaires étrangères, «un échange de vues approfondi a eu lieu sur des questions inscrites à l’ordre du jour du Conseil de sécurité de l’ONU, l’accent étant mis sur le règlement de la question du Sahara». Il a été souligné, indique le communiqué, qu’une solution «juste et durable n’est possible que par des moyens politiques sur la base des résolutions pertinentes du Conseil de sécurité». «L’importance de la nomination dans les plus brefs délais d’un nouvel envoyé personnel du secrétaire général de l’ONU et des progrès dans la reprise des négociations entre les parties a été notée», ajoute la même source, relevant «le rôle stabilisateur de la Minurso au Sahara ».

• Le Conseil national des Droits de l’Homme (CNDH) et le Haut-commissariat des Nations Unies pour les réfugiés au Maroc (UNHCR) se sont engagés à renforcer le système national de protection des droits des réfugiés. A cet effet, la présidente du CNDH Amina Bouayach et le représentant de l’UNHCR François Reybet-Degat ont signé une convention cadre visant à concrétiser la volonté des deux parties à développer de nouveaux axes d’intérêt commun, a indiqué le conseil dans un communiqué. Il s’agit d’études relatives aux politiques publiques dans le domaine du droit des réfugiés, d’échange de données et de résultats de recherches et d’études, du suivi de la mise en œuvre des dispositions relatives aux droits des réfugiés et son évolution, du montage de projets de recherche, d’études et des formations ou encore d’organisation de colloques, de conférences et de séminaires.

L’Economiste :

• Formation professionnelle: Enfin la bourse! Que ce soit pour l’Enseignement supérieur ou la Formation professionnelle, chaque année, c’est le même scénario: des retards monstres de versement des bourses, difficilement supportables par les étudiants et les stagiaires. Le démarrage du versement de la 1ère et 2ème tranche de la bourse des stagiaires de l’OFPPT pour l’année 2020-2021 n’a eu lieu que mercredi 14 avril, au profit des inscrits en 1ère et 2ème année de formation. Quelque 30.813 (niveau technicien et technicien spécialisé) sont concernés. Une enveloppe de plus de 75 millions de DH est allouée à l’opération.

• Une grande partie des investissements marocains en France sont réalisés par des PME ou des startups. Parmi les projets aboutis, issus du continent africain, figure Lycom consulting. Cette startup est spécialisée dans les solutions de gestion RH. Ceci est d’autant plus important que pour favoriser le déploiement du projet, «il doit être préparé en amont avec « Business France » et les représentants des régions en France, afin d’identifier les opportunités et les atouts notamment en termes de compétences sur place, d’offre de formation…), selon Hamza Idrissi, patron de Lycom consulting.

Aujourd’hui Le Maroc :

• Le projet de la nouvelle station de dessalement de Laâyoune avancé à 80%. Les travaux de réalisation d’une nouvelle station de dessalement de Laâyoune avancent à un rythme soutenu et ont atteint aujourd’hui 80%. Le projet de la station de dessalement, dont le coût global est de 670 MDH (370 millions de dirhams pour la première tranche et 300 millions de dirhams pour la seconde), y compris prise d’eau de mer, consiste à renforcer la production d’eau dessalée par une capacité supplémentaire de 26000m3/j pour satisfaire le besoin en eau potable de Laâyoune et des centres avoisinants. L’état d’avancement de la station de dessalement a atteint 80% et sa mise en service est prévue courant deuxième semestre 2021.

• En matière d’optimisation de l’énergie, le Maroc et l’UE sont alignés. En effet, le pays a érigé l’efficacité énergétique comme priorité nationale depuis plusieurs années. Cet engagement est partagé par l’ensemble des acteurs publics et se décline à travers une stratégie claire. C’est dans cet esprit qu’a été organisé le 15 avril 2021 un webinaire sur la thématique: «Efficacité énergétique dans le logement social et les bâtiments publics : opportunités et défis». Cette rencontre intervient en préparation du Forum de haut niveau sur les investissements verts UE-Afrique. Il se tiendra le 23 avril à Lisbonne réunissant des responsables et des décideurs publics et politiques ainsi que des entrepreneurs européens et africains pour discuter des bonnes pratiques de partenariats et définir des solutions concrètes en faveur du développement durable.

Maroc Le Jour :

• Protection sociale: une véritable révolution sociale. La mise en œuvre du grand chantier de généralisation de la protection sociale, dont la cérémonie de lancement a été présidée mercredi par SM le Roi Mohammed VI, constitue une véritable révolution sociale et un facteur d’intégration et de renforcement de la cohésion sociale et de la justice sociale, a souligné le secrétaire général de l’Union marocaine du travail (UMT), Miloudi Moukharik. « Ce chantier important aura de grandes portées sociales bénéfiques à de larges franges de la population », a-t-il indiqué. L’UMT, qui salue fortement cette Initiative royale, demeure mobilisée pour la mise en œuvre et la réussite de toutes les phases de ce chantier structurant, a ajouté Moukharik. • Agadir: soutien alimentaire à plus de 5.000 familles. Quelque 5.060 familles nécessiteuses devront bénéficier de l’opération de soutien alimentaire « Ramadan 1442 » au niveau de la préfecture d’Agadir- Ida Outanane. Le coup d’envoi de cette opération a été donné, mercredi au niveau de la commune rurale Ameskroud, par le Wali de la région Souss Massa, gouverneur de la Préfecture d’Agadir-Ida Outanane; Ahmed Hajji et la délégation l’accompagnant. En application des Hautes instructions royales, la 22ème édition de l’Opération de distribution alimentaire « Ramadan 1442″a été lancée, au profit des catégories démunies, a indiqué le coordinateur régional de l’Entraide nationale à Souss-Massa, Mohamed Zahir.