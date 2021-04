Pandémie: Le Maroc suspend les vols avec 13 nouveaux pays européens

Les autorités marocaines ont annoncé, ce jeudi, la suspension des vols en provenance et à destination de 13 pays européens, à compter de vendredi 16 avril 2021 et jusqu’à nouvel ordre.

La suspension, précise l’Office national des aéroports (ONDA), concerne l’Albanie, la Bulgarie, Chypre, l’Estonie, la Hongrie, la Lettonie, la Lituanie, le Luxembourg, Malte, la Roumanie, la Serbie, la Slovaquie ainsi que la Slovénie.

L’ONDA précise que les passagers voyageant de ces pays à travers un autre pays sont également concernés par cette suspension.

Avec cette nouvelle mesures, ce sont plus d’une cinquantaine de pays qui ne sont plus liés au Royaume à travers des liaisons aériennes, et ce dans le cadre des mesures préventives visant à endiguer la propagation du coronavirus, notamment ses nouveaux variants.