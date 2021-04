UE: Le président ukrainien presse les Européens pour rejoindre les 27

Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a exhorté les Européens à faire adhérer son pays à l’Union européenne, arguant qu’il est de temps de passer des paroles aux actes. Le président ukrainien doit s’entretenir avec Angela Merkel et Emmanuel Macron cette semaine.

Au lendemain d’un soutien des Etats-Unis à l’Ukraine lors d’une conversation téléphonique entre le président américain Joe Biden et son homologue russe, Vladimir Poutine, et de sanctions américaines visant la Russie, le président ukrainien a fait part de son souhait de rejoindre l’Union européenne.

« Nous ne pouvons pas rester indéfiniment dans la salle d’attente de l’UE et de l’Otan », a déclaré Volodymyr Zelensky, dans une interview au quotidien français Le Figaro.

Le chef d’Etat qui doit s’entretenir avec le président français Emmanuel Macron et la chancelière allemande Angela Merkel en visioconférence, devrait faire cette proposition aux deux gros poids lourds des 27 dont l’accord de principe devrait aider le pays dans sa candidature.

« Le moment est venu de passer la vitesse supérieure, de nous inviter à rejoindre l’UE et l’Otan »,a ajouté l’ancien comédien devenu chef d’Etat. « Si l’UE et si Emmanuel Macron nous considèrent vraiment comme un membre de la famille européenne, ils doivent agir en conséquence. Il est temps d’arrêter de parler et de prendre des décisions », a-t-il martelé.

Cette déclaration du président ukrainien intervient alors que l’Europe pèse de tout son poids dans le conflit qui oppose l’Ukraine à la Russie, et au moment où les actions de la Russie font qu’elle est recalée pour rejoindre de bloc européen même si son adhésion pourrait se révéler très intéressante pour l’UE.

« Si nous appartenons à la même famille, nous devons vivre ensemble. Nous ne pouvons pas sortir ensemble pour toujours, comme d’éternels fiancés, il faut légaliser nos relations, faire des enfants, c’est-à-dire, d’un point de vue allégorique, envisager un avenir commun », a encore ajouté le président ukrainien qui s’estime en état d’agression par la Russie.

La situation entre Moscou et Kiev a connu de nouvelles tensions ces dernières semaines, après une escalade avec les séparatistes pro-russes dans le Donbass et des milliers de militaires russes envoyés aux frontières avec l’Ukraine ce qui fait craindre une nouvelle guerre suivie d’une annexion comme en 2014 avec la Crimée.