Ramadan : Les marchés sont suffisamment approvisionnés

Au cours de ce mois de Ramadan, la commission interministérielle chargée du suivi de l’approvisionnement, des prix et des opérations de contrôle de la qualité et des prix, a tenu sa première réunion ce jeudi 15 avril 2021.

Cette réunion, s’inscrit dans le cadre des travaux de coordination et de veille menés par cette commission, tout au long de l’année, et qui sont renforcés au cours du mois de ramadan en vue d’assurer le suivi de la situation de l’approvisionnement, des prix et du contrôle, précise le ministère des Finances dans un communiqué.

Présidée par le département des Affaires Générales et de la Gouvernance relevant du Ministère de l’Economie et des Finances, la commission est composée des départements ministériels chargés de l’Intérieur, de l’Agriculture, des Pêches Maritimes, de l’Industrie et du Commerce, de l’Energie et des Mines ainsi que des offices publics concernés.

Après avoir rappelé les dispositions anticipatives prises par le gouvernement pour assurer l’approvisionnement des marchés en produits les plus consommés au cours de ce mois sacré à des prix et qualités adéquats et dans les conditions sanitaires requises et tenant compte des rapports établis par les différents départements, la même source indique que la commission a confirmé que « les marchés sont approvisionnés de façon normale en produits alimentaires, énergétiques ainsi qu’en produits de désinfection et d’hygiène, et que l’offre disponible couvre largement les besoins sur plusieurs semaines voire plusieurs mois selon les marchandises ».

Les prix de la majorité des produits sont restés stables

S’agissant des prix des produits fortement consommés durant le mois de ramadan, et à l’exception des prix de vente des tomates qui ont connu quelques hausses, la commission, cité par le communiqué, a constaté que les prix de la majorité des produits sont restés stables durant cette période.

En ce qui concerne le contrôle des prix et de la qualité des produits alimentaires, les commissions mixtes de contrôle supervisées par messieurs les walis et gouverneurs, ont contrôlé durant le mois de Châabane, 20.544 points de vente poursuit la même source.

Ces contrôles ont conduit à la constatation de 600 infractions en matière de la réglementation sur les prix et sur la qualité. Il s’agit dans les détails 221 infractions pour défaut d’affichage des prix, 100 pour défaut de facturation, 21 pour non-respect des normes de la qualité, de salubrité et de sécurité sanitaire. A cet effet, toutes les mesures réglementaires ont été prises à l’encontre des contrevenants.

Les commissions mixtes ont également procédé, pour ce qui est de la qualité des produits alimentaires, à la saisie et à la destruction de 121 tonnes de produits impropres à la consommation ou non conformes aux normes en vigueur, indique le communiqué du département de Mohamed Benchaâboun.

In fine, le même département indique que la commission poursuivra la tenue régulière de ses réunions pour suivre l’évolution de la situation des marchés, le niveau de l’approvisionnement et des prix et le bilan des interventions des commissions de contrôle pour faire face à tout type de fraude, de monopolisation, de spéculation ou de manipulation des prix.