Adoption en conseil de gouvernement du projet de décret relatif à la réorganisation de la CMR

Le Conseil de gouvernement réuni, jeudi à Rabat en visioconférence, sous la présidence du Chef du gouvernement Saad Eddine El Otmani, a validé un projet de décret relatif à la réorganisation de la Caisse marocaine des retraites (CMR).

Lors d’un point de presseà l’issue du Conseil, le porte-parole du gouvernement, Said Amzazi, a indiqué que ce texte, présenté par le ministre de l’Économie, des Finances et de la Réforme de l’administration, modifie et complète le décret N°2.95.749 du 20 novembre 1996 portant application de la loi N°43.95 relative à la réorganisation de la CMR.

Il proroge le mandat de certains membres du conseil d’administration de la CMR, jusqu’à la nomination de nouveaux membres, afin d’éviter toute perturbation des travaux du conseil.