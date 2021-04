Qualité du blé et polémique : Meunier, ton moulin va trop fort

Depuis plus d’une semaine la polémique de la qualité du blé et donc du pain consommé par les Marocains n’a fait qu’enfler. Et alors que le torchon est près de cramer, si l’on peut dire entre ainsi, la Fédération de la minoterie et celle des boulangeries et pâtisseries (FNBP) et Fédération nationale de la minoterie (FNM) voilà que la Confédération marocaine de l’Agriculture et du développement rural (COMADER) y vient de son grain. La totale !

C’est une phrase « la farine consommée par les Marocains ne convient même pas comme fourrage pour le bétail », qui a tout déclenché et elle est même devenue assassine, dès lors qu’elle a été prononcée par Mohamed El Giri, Secrétaire général de la FNBP. Elle a eu l’effet d’un pavé dans la mare.

La réponse du berger à la bergère ne s’est donc, pas fait attendre et c’est ainsi que le directeur général, Abdellatif Izem, de la Fédération nationale de la minoterie (FNM) a lui aussi critiqué les propos émanant des boulangers, les qualifiant d’«irresponsables» et «loin d’être innocents». Dans des déclarations à la presse, des membres de la FNM ont menacé de saisir la justice contre des «allégations diffamatoires». Depuis le bras de fer entre boulangers et meuniers qui n’a eu de cesse de se durcir au fil des jours et est parti pour durer un bon bout de temps.

Pour ne rien arranger à l’apaisement général, voilà que la COMADER met la main à la pâte. Aussi au petit jeu de ‘’meunier tu dors, ton moulin va trop fort’’, elle s’est insurgée.

Mercredi, elle a réfuté, les déclarations quant à la qualité du blé marocain et du pain. « C’est avec un grand étonnement que la COMADER a pris connaissance des déclarations irresponsables qui ont trait à la qualité du pain consommé par les Marocains », indique un communiqué de la Confédération qui, « vu la gravité de ces déclarations et leur caractère fallacieux et calomnieux », a tenu à apporter au grand public des éclaircissements.

« Ces déclarations remettent en cause sans aucun fondement les efforts fournis par les agriculteurs marocains en général et les petits d’entre eux en particulier, tout en sachant que la culture des céréales représente la principale source de leurs revenus », déplore la même source.

Et de poursuivre : « Nos agriculteurs se sont engagés pleinement dans l’approvisionnement régulier, en quantité et qualité suffisante, du marché local en diverses denrées agricoles, et ce malgré les diverses restrictions imposées par les pouvoirs publics durant la pandémie du nouveau coronavirus (covid-19) ».

Ces déclarations font fi intentionnellement de l’intelligence du consommateur marocain, souligne la COMADER, martelant que le Maroc est connu, tant au niveau national qu’international, par la richesse de son art culinaire ancestral, dont le pain représente l’un de ses piliers principaux. « A ce titre, nous estimons que le consommateur marocain est le mieux placé pour apprécier à sa juste valeur la qualité de la farine qu’il utilise ou celle du pain qu’il acquiert des boulangeries, tant modernes, qu’artisanales », ajoute la notification.

Ces propos ignorent d’une manière mal intentionnée le travail de toutes les commissions de contrôle et en particulier celui de l’Office national de sécurité sanitaire des produits alimentaires (ONSSA) d’une part, ainsi que toutes les réalisations du secteur céréalier dans le cadre du Plan Maroc Vert (PMV) ces dernières années d’autre part, estime la Confédération.

Aussi, la COMADER exprime sa totale solidarité et son soutien inconditionnel aux céréaliers producteurs de blé et réfute les déclarations irresponsables quant à la qualité du blé marocain, et soutiendra toutes les organisations professionnelles dont la FIAC (membre fondateur de la COMADER) et les associations membres qui la compose dans toutes les démarches qu’elles entreprendront pour obtenir réparation du préjudice que pourrait subir les agriculteurs du fait des agissements de certaines parties mal intentionnées.

La polémique sur la qualité du pain ne date pas d’hier et si à chaque début du mois de Ramadan elle est d’actualité, c’est qu’elle n’est nulle fumée, sans feu. Les ONGs, particulièrement celle de la défense des consommateurs, souvent crient haro sur le blé ou farine particulièrement en ce mois sacré où l’on consomme énormément de pain et de pâtisseries, souvent préparés aléatoirement dans l’informel, loin de tout contrôle d’hygiène et de sécurité. Dans l’affaire c’est le consommateur qui trinque !