Les Jeux Olympiques de Tokyo pourraient être annulés si la situation sanitaire se dégrade

Un haut responsable du parti au pouvoir japonais a admis que l’annulation des Jeux Olympiques de cette année restait une option à ne pas exclure si la situation sanitaire l’exige.

Les Jeux olympiques de Tokyo, qui ont été reportés en raison de la pandémie mondiale de coronavirus, devraient se tenir du 23 juillet au 8 août en 2021. Toshihiro Nikai, secrétaire général du Parti libéral démocrate, a déclaré que le Japon pourrait devoir « abandonner » les Jeux olympiques de Tokyo si l’augmentation des cas de coronavirus dans le pays rendait l’événement « impossible » à organiser, a rapporté l’agence de presse Kyodo. « Si c’est une situation absolument impossible, nous devons prendre une décision sans hésitation », a-t-il déclaré.

Sa déclaration intervient juste un jour après que les organisateurs aient marqué 100 jours avant la cérémonie d’ouverture en insistant sur le fait qu’ils organiseraient des Jeux «sûrs et sécurisés» auxquels participeraient environ 14 500 athlètes olympiques et paralympiques et des dizaines de milliers de médias, sponsors et officiels. Aucun spectateur étranger ne sera autorisé à assister aux événements olympiques et la décision d’admettre ou non des personnes au Japon sur les sites pourrait venir plus tard ce mois-ci.

L’opinion publique du pays hôte est fermement opposée aux Jeux, un récent sondage montrant que 39,2% pensaient qu’ils devraient être annulés et 32,8% appelant à leur report une deuxième fois, une décision que le CIO a jugée irréalisable.

La pression sur les organisateurs du CIO et de Tokyo 2020 s’est intensifiée après que plusieurs experts médicaux ont remis en question la décision de faire avancer les Jeux olympiques pendant la pandémie.