Nadia Fettah Alaoui nommée en charge du pavillon marocain à l’Expo Dubaï 2021 en lieu et place de Bakkoury

La ministre du tourisme de l’artisanat, du transport aérien et de l’économie sociale, Nadia Fettah Alaoui, a été nommée Commissaire générale du pavillon marocain à l’Exposition universelle de Dubaï 2021, qui se tiendra à partir d’octobre prochain et ce, en remplacement à Mustapha Bakkoury, qui interdit de quitter le territoire national est sous le coup d’une enquête judiciaire et ne pourra donc, pas se rendre aux Emirats arabes unis.

En effet, ce dernier avait été empêché de se rendre dans l’émirat de Dubaï, le 29 mars, et ce, après l’ouverture d’une enquête judiciaire concernant la gestion de Masen qu’il dirige depuis 2009. L’investigation, faut-il le rappeler a pris d’autres proportions et s’est étendue à d’autres cadres de l’entreprise. Elle aurait été confiée à la BNPJ. Quatre des directeurs de Masen en l’occurrence, Fatema Hamdouch, directrice du pilotage stratégique, Tarik Hamane, directeur du développement, Nisrine El Kortbi, directrice du pôle ressources humaines et Rachid Bayed, directeur des opérations ont été assignés à ne pas quitter le Royaume.

Mustapha Bakkoury qui est jusqu’à preuve du contraire est également président du Conseil de la région Casablanca-Settat avait été désigné en tant que Commissaire général en 2018, pour l’expo de Dubaï. Mais celle-ci n’eut pas lieu en 2020, aussi il n’aura pas eu l’occasion de s’atteler à une tâche qui lui tenait à cœur. En attendant, il est redevable de comptes à l’Etat, et l’enquête le concernant s’oriente, selon certaines sources, sur des choix stratégiques et du reste très contestés en matière de technologie solaire pour les mégaprojets Noor de Ouarzazate et surtout de Midelt devenus de véritables gouffres financiers avec des pertes allant allant jusqu’à 800 millions/an de dirhams et dont les bailleurs de fonds allemands auraient une large responsabilité.

Prévue en 2020, l’Exposition universelle de Dubaï avait été reportée en raison de la pandémie de Covid-19. Dubaï 2021, devrait se tenir du coup du 1er octobre 2021 au 31 mars 2022. Plusieurs millions d’euros ont été affectés à la réalisation du pavillon marocain, le principale contrat ayant été attribué, à l’agence ‘’Avant-scène’’ de la patronne de l’événementiel Myriam Abikzer. L’agence est spécialisée justement dans l’organisation de manifestations événementielles et dans le conseil en stratégie de communication.

Myriam Abikzer, épaulera donc la ministre du tourisme de l’artisanat, du transport aérien et de l’économie sociale dans son rôle de Commissaire générale du pavillon marocain à l’Exposition universelle de Dubaï. L’équipe en charge de faire réussir la représentation marocaine à cet important évènement, prévu en cette année aux Emirats Arabes Unis comprendra également l’architecte Tarik Oualalou qui accompagnait le 29 mars dernier, Mustapha Bakkoury avant que ce dernier ne se fasse refouler à l’aéroport Mohammed V de Casablanca , alors qu’il s’apprêtait à embarquer sur un vol en partance pour Dubaï.

Les enquêteurs orientent également, leurs investigations sur le patrimoine personnel de celui qui est ou qui fut président du directoire de l’Agence marocaine pour les énergies renouvelables (Masen) et qui aujourd’hui ‘’grandeur et décadence’’ se retrouve sous le coup d’une procédure d’instruction judiciaire, en lien avec des défaillances constatées dans sa gestion de cette agence qui faisait la fierté des Marocains. Nul ne peut échapper à son destin.

In fine, du moins pour ce qui est de sauver la face aux Emirats arabes unis, c’est donc à Nadia Fettah Alaoui que reviendra désormais la charge et l’honneur d’assurer la gestion de la continuité des préparatifs de l’exposition universelle de Dubaï en remplacement de Mustapha Bakkoury dont la descente aux enfers ne fait que débuter.