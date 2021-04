Coopération Maroc-UE : Said Amzazi s’entretient avec Claudia Wiedey

Saaid Amzazi, Ministre l’Éducation Nationale, de la Formation Professionnelle, de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique, s’est entretenu, jeudi 15 avril 2021 à Rabat, avec Claudia Wiedey, Ambassadeur et Chef de la Délégation de l’Union Européenne auprès de Rabat, afin de renforcer et de donner une impulsion nouvelle à la coopération bilatérale entre le Royaume du Maroc et l’Union Européenne en particulier en matière de recherche scientifique.

Cet entretien s’inscrit dans la continuité des échanges ayant eu lieu récemment avec Olivér Várhelyi, Commissaire Européen au Voisinage et à l’Élargissement, et Mariya Gabriel, Commissaire Européenne chargée de l’Innovation, de la Recherche, de la Culture, de l’Éducation et de la Jeunesse, et qui ont porté sur la mise en place d’actions de coopération Nord-Sud en termes de recherche scientifique ainsi que sur l’association du Maroc au Programme européen « Horizon Europe », au titre de la nouvelle programmation européenne 2021-2027.

« La coopération entre le Maroc et l’Union Européenne dans les domaines de la recherche et de l’innovation augure de belles perspectives, et ce, notamment après le lancement du processus d’association du Maroc au Programme-Cadre européen Horizon Europe », a déclaré Amzazi.

Pour illustrer ses propos, le Ministre a tenu à souligner que « le statut de « Pays Associé » à Horizon Europe permettra, entre autres, d’accroître la participation des structures de recherche marocaines qui ont bénéficié, dans le cadre du Programme de recherche « Horizon 2020 », du financement de 69 projets, à hauteur de 6,88 millions d’euros, classant ainsi le Maroc en 2ème position au niveau de la participation des pays de la rive Sud de la Méditerranée aux appels à projets dudit Programme ».

Pour sa part, Claudia Wiedey s’est montrée confiante quant à la bonne avancée des négociations visant à faire du Maroc un Pays associé à Horizon Europe et s’est félicitée des progrès à ce sujet.

Elle a également fait référence à la nouvelle communication européenne pour le voisinage Sud, au sein de laquelle le Maroc est particulièrement bien représenté, notamment en ce qui concerne le partenariat relatif à l’enseignement supérieur, la recherche et l’innovation.

« Je veux faire également le lien avec le Partenariat Vert UE-Maroc, qui comprendra de nombreuses dimensions liées à l’enseignement supérieur et à la recherche. On parle ici des enjeux d’avenir pour nos sociétés », a-t-elle affirmé.