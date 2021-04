Propos haineux envers les Marocains : Le procès de Brahim Bouhlel et Zbarbooking reporté

L’affaire de la vidéo insultante envers les Marocains est loin d’être close. Le tribunal de première instance de Marrakech a décidé, mercredi, de reporter au 21 avril le procès de l’affaire de l’acteur franco-algérien Brahim Bouhlel et snapchatteur franco-marocain Zbarbooking.

Jugés pour propos haineux et dégradants envers les femmes et enfants marocains et publications de photos de mineurs sans le consentement des parents, Brahim Bouhlel et Zbarbooking, en détention à Marrakech, devront encore attendre avant d’être jugés.

Par ailleurs, les accusés auraient demandé leur libération conditionnelle en attendant le jugement, mais cette demande leur aurait été refusée.

«Le procès a été reporté au 21 avril, et les accusés sont toujours en détention», a annoncé dans un tweet, le président du Club des avocats au Maroc, Mourad Elajouti.

Quant au troisième impliqué dans la vidéo, l’acteur franco-algérien, Hedi Bouchenafa, ce dernier a pris la fuite en France, quelques heures après que le scandale n’éclate au Maroc.

L’affaire a démarré après la publication d’une vidéo par l’acteur franco-algérien Brahim Bouhlel, à Marrakech, où il a tenu des propos particulièrement virulents envers les Marocains, en insultant notamment les femmes et les enfants.

« La dernière personne qui m’a mal parlé au Maroc, j’ai sorti une liasse et l’ai baffé en dirhams » a lancé Brahim Bouhlel sur ses stories Instagram qui poursuit en voix off avec Bouchenafa à l’image. « Ce que j’aime bien, ici, c’est toutes les p… que je paie 100 dirhams », continue-t-il, avant de s’en prendre à des enfants qu’il croise, en les traitent de “fils de p…”.

La vidéo a fait le tour des réseaux sociaux et suscité l’indignation des Marocains, qui aimaient plutôt bien le jeune acteur algérien de la série à succès « Validé« . Malgré avoir présenté ses excuses, Brahim Bouhlel est toujours dans le collimateur des Marocains qui n’arrivent toujours pas à avaler la vidéo qui a fait polémique, et dont les propos restent inexcusables même sur le ton de la rigolade.