Coronavirus: Près de 15.000 morts ces dernières 24h dans le monde

La pandémie de coronavirus a fait au moins 2.975 830 morts morts dans le monde dont plus d’un million en Europe depuis que le bureau de l’OMS en Chine a fait état de l’apparition de la maladie fin décembre 2019, selon un bilan établi à partir de sources officielles jeudi à 13h. Au Maroc, le bilan de contamination fait état ce mercredi 14 avril 2021 à 18H, de 503.664 cas confirmés, 489.928 guérisons et 8.920 décès alors que 4.529.399 personnes personnes ont été vaccinées depuis le lancement de la campagne dont au moins 4.166.701 ont reçu leur deuxième dose.

Le Royaume compte désormais 503.664 cas confirmés, 489.928 guérisons, 8.920 décès, et 4.816 cas actifs, dont 447 dans un état grave (15 sous intubation et 230 sous ventilation non invasive), relève en outre la plateforme de suivi et de veille de Hespress, covid.hespress.com/fr.

Dans le monde, plus de 138.213.350 cas d’infection ont été officiellement diagnostiqués depuis le début de l’épidémie. La grande majorité des malades guérissent, mais une part encore mal évaluée conserve des symptômes pendant des semaines, voire des mois. Les chiffres se fondent sur les bilans communiqués quotidiennement par les autorités sanitaires de chaque pays et excluent les révisions réalisées a posteriori par des organismes statistiques, comme en Russie, en Espagne et au Royaume-Uni.

Sur la journée de mercredi, 14.427 nouveaux décès et 776.939 nouveaux cas ont été recensés dans le monde. Les pays qui ont enregistré le plus de nouveaux décès dans leurs derniers bilans sont le Brésil avec 3.459 nouveaux morts, l’Inde (1.038) et les États-Unis (859).

Les États-Unis sont le pays le plus touché tant en nombre de morts que de cas, avec 564.405 décès pour 31.422.228 cas recensés, selon le comptage de l’université Johns Hopkins. Viennent ensuite le Brésil avec 361.884 morts et 13.673.507 cas, le Mexique avec 210.812 morts (2.291.246 cas), l’Inde avec 173.123 morts (14.074.564 cas), et le Royaume-Uni avec 127.161 morts (4.378.305 cas).

Parmi les pays les plus durement touchés, la République tchèque est celui qui déplore le plus grand nombre de morts par rapport à sa population, avec 264 décès pour 100.000 habitants, suivi par la Hongrie (251), la Bosnie-Herzégovine (233), le Monténégro (224) et la Bulgarie (212).

L’Europe totalisait jeudi à 10H00 GMT 1.011.815 décès pour 47.181.750 cas, l’Amérique latine et les Caraïbes 846.330 décès (26.654.271 cas), les Etats-Unis et le Canada 587.835 décès (32.506.610 cas), l’Asie 290.431 décès (20.309.384 cas), le Moyen-Orient 120.490 décès (7.135.628 cas), l’Afrique 116.741 décès (4.384.944 cas), et l’Océanie 1.009 décès (40.768 cas).

L’Inde a enregistré un record de 200.000 nouveaux cas de Covid-19 au cours des dernières 24 heures, selon des données officielles publiées jeudi, alors qu’une deuxième vague de contaminations massive prend encore de l’ampleur dans ce pays de 1,3 milliard d’habitants, qui compte officiellement près de 175.000 morts à cause du virus.

La pause dans l’administration du vaccin Johnson & Johnson aux Etats-Unis est prolongée d’au moins une semaine, un groupe d’experts ayant dit avoir besoin de plus de temps pour évaluer ses possibles liens avec la formation de graves caillots sanguins.

La Belgique a elle reporté l’administration de ce vaccin qui devait commencer vendredi.

La Russie a annoncé le lancement de la production de son principal vaccin contre le Covid-19 en Serbie, le premier pays européen à fabriquer le Spoutnik V après la Russie et le Bélarus.

La production commencera le 20 mai, selon un ministre serbe.

Le numéro deux du principal parti au pouvoir au Japon (PLD) a estimé que les Jeux olympiques de Tokyo pourraient être annulés en dernier recours, alors que l’archipel nippon subit actuellement une vive recrudescence de l’épidémie, à 99 jours de la cérémonie d’ouverture (23 juillet-8 août).

Les JO avaient été reportés d’un an l’année dernière et la population japonaise est réticente cette année encore à cause de la crise sanitaire.

“Nous devrons annuler (les Jeux, NDLR) sans hésiter si ce n’est plus possible” de les organiser, a déclaré Toshihiro Nikai, tout en redisant vouloir qu’ils soient “un succès”.

Le volet professionnel du Festival de Cannes (sud de la France) a repoussé d’un mois, à fin juin, le rendez-vous en ligne organisé exceptionnellement pour l’industrie, en plus des rencontres physiques en juillet pendant le Festival.

Après avoir été contraint l’an dernier à l’annulation, le plus important festival de cinéma mondial doit se tenir cette année du 6 au 17 juillet, au lieu du traditionnel mois de mai, en raison de la pandémie.