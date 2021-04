Coronavirus : 100 000 décès en France est un nombre largement sous-estimé selon l’Inserm

Le chiffre symbolique de 100 000 décès en France, dû à la pandémie de Dame Covid avancé ces derniers jours, lors d’un décompte quoti­dien, de l’agence de sécurité sani­taire Santé publique France (SPF), serait largement sous-estimé, si l’on se fie aux données du centre d’épidémiologie sur les causes médicales de décès de l’Institut national de la santé et de la recherche médicale (Inserm) (CépiDc) nous dit un quotidien du soir de l’Hexagone.

En effet, selon l’Institut ce cap aurai été franchi depuis déjà bien des semaines. C’est en tous cas ce qui ressort des dernières données présentées par le démographe et épidémiologiste Jean-Marie Robine (direc­teur de recherches émérite à l’In­serm et conseiller scientifique auprès de la direction de l’Institut national d’études démographiques (INED)), lors d’un séminaire en ligne sur la mortalité du Covid­19.

En matière de surveillance de la mortalité et de ses causes en France, les chiffres du CépiDc ou de l’Inserm ne sont, certes pas les plus rapides à être rendus publics, mais ils sont les plus fiables, car réalisés à partir de l’ensemble des certificats de décès remplis par les médecins. « Pour la période allant du 1er mars au 31 décembre 2020, il y a déjà 75 732 certificats mentionnant le Covid­19 comme cause initiale ou associée de la mort, révèle Robine. Au 31 dé­cembre 2020, le tableau de bord de l’épidémie de SPF faisait, lui, état de 64 632 décès, 44 852 dans les hôpitaux et 19 780 dans les Ehpad [établissement d’hébergement pour personnes argées dépendante­s] et autres établissements médicosociaux ».

L’écart est conséquent puisqu’en dix mois (début mars 2020 à fin décembre 2020) il a été fait état de plus de onze mille décès de plus et encore le premier trimestre de 2021 n’est pas pris en compte, ce qui présage bien plus de morts liés à la pandémie de la Covid-19. Au total, le CépiDc a réceptionné 538 972 certificats de décès exploi­tables lors de cette périodes, dont 75 732 avec la mention Covid­19. Dame Covid est donc impliquée dans 14 % de morts en France. Les hommes ont payé un plus lourd tribut que les femmes (38 324 décès contre 37 408). Les tranches d’âge 75­/84 ans et 85­/94 sont les plus touchées.

De telles différences entre les institutions s’expliquent par le fait que la sur­veillance est assurée par plusieurs organismes, qui travaillent à partir de bases de données différentes. « Cette surveillance comporte plusieurs angles morts, explique M. Robine. D’abord, elle ne tient pas compte des morts à domicile. En­suite, Si­-Vic (système d’information pour le suivi des victimes d’attentats et de situations sani­taires exceptionnelles) ne comptabilise pas les décès dans les unités de soins de longue durée [USLD], soit 30 000 lits d’hôpitaux en France ».

Entre le nombre de décès à partir des actes d’état civil de la part de l’Insee (24 heures), l’INDE et le CépiDc (Inserm), qui suit une par­tie des décès en temps réel, grâce aux certificats électroniques de décès (20% à 30%) le décalage est énorme dans les chiffres macabres de la pandémie en France. Pour, Jean-­Marie Robine, qui plaide pour un système réactif de suivi de la mortalité depuis la cani­cule de 2003 « La solution serait simple : rendre obligatoire pour tout médecin la certification électronique des décès dans les quarante­-huit heu­res ».