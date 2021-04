Revue de presse quotidienne de ce jeudi 15 avril 2021

Ci-après les principaux titres développés par la presse nationale de ce jeudi 15 avril 2021

Le Matin :

• L’entreprenariat féminin a été au centre d’une réunion virtuelle tenue récemment entre Camille Richardson, Sous-secrétaire adjointe au Commerce des Etats-Unis pour les Marchés Mondiaux au Moyen-Orient et en Afrique et un groupe de femmes entrepreneures et des représentantes gouvernementales marocaines et américaines. Cette réunion qui s’inscrit dans le cadre de « L’Initiative d’Autonomisation par le Commerce » a pour objectif de discuter du commerce et de l’entrepreneuriat et encourager la prospérité par un engagement commercial mutuellement avantageux, indique un communiqué du Consulat Général des Etats-Unis à Casablanca. Les panélistes ont partagé de précieuses perspectives sur l’entrepreneuriat féminin, les opportunités commerciales au Maroc et le potentiel des relations d’affaires entre les entreprises dirigées par des femmes aux Etats-Unis et au Maroc.

• Le ministère de la Culture, de la Jeunesse et des Sports et l’Agence de développement du digital (ADD) ont signé une convention de partenariat relative à la mise en place d’une application mobile ludique et innovante au service des jeunes marocains. Cette convention s’inscrit dans le cadre de la mise en œuvre du chantier « Application pour les jeunes » qui figure parmi les 15 premiers chantiers de la feuille de route de l’ADD. La vocation de cette application, axée autour du sport et de la culture, et qui combine des fonctionnalités digitales à la réalité physique, sera de permettre aux différentes catégories de jeunes d’accéder aux infrastructures du ministère pour déverrouiller des séquences permettant de cumuler des points à convertir en récompenses, et de participer aux différents programmes d’animation notamment les vacances pour tous et le tourisme culturel, de sensibilisation et d’orientation.

L’Economiste :

• Personnel domestique : pas de rush sur le contrat de travail. La couverture sociale des travailleurs domestiques a du mal à prendre: à peine 3.000 personnes immatriculées à la CNSS alors que le potentiel est beaucoup plus important. Bon nombre d’employeurs sont confrontés aux réticences de leurs employés à signer le contrat de travail. Or, ce document est exigé par la loi pour l’inscription sur les registres de la Caisse. Face à cette situation, des responsables estiment que l’unique issue est une simplification des procédures.

• Tétouan: une 2ème usine pour « recycler » les femmes-mulets. Tétouan vient d’inaugurer une deuxième unité textile dédiée au recyclage. « Karama Recyclage » emploie une soixantaine de femmes, qui s’adonnaient auparavant au commerce informel via le passage de Bab Sebta. Ces anciennes femmes-mulets ont signé des contrats à durée indéterminée et profité d’un chèque d’incorporation égal à 50% de leur salaire mensuel. Le L’entreprise leur assurera la formation et prendra en charge les frais de transport. L’objectif étant d’aider cette frange de la population de cette région du Nord. L’unité est installée provisoirement dans un entrepôt de 1.500 m2 dans la zone industrielle de Tétouan.