OFPPT : Versement des bourses d’études aux stagiaires à partir du 15 avril

Les bourses d’études seront versées à partir de jeudi 15 avril, au profit des stagiaires de l’Office de la formation professionnelle et de la promotion du travail (OFPPT) a annoncé le ministère de l’Éducation nationale, de la formation professionnelle, de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique.

Dans un communiqué, le département de Said Amzazi porte à l’attention de tous les stagiaires boursiers des niveaux « Technicien spécialisé » et « Technicien » inscrits dans les établissements de la formation professionnelle (OFPPT), au titre de l’année de formation 2020/2021, que la première et la deuxième tranches seront versées à partir du 15 avril.

Les nouveaux stagiaires boursiers inscrits à la première année, qui n’ont pas encore remis le relevé d’identité bancaire (RIB) de leurs établissements, sont invités par le ministère de l’éducation nationale, à le remettre dans les plus brefs délais aux services compétents, afin qu’ils puissent recevoir leurs bourses, précise-t-on.

In fine, les stagiaires boursiers sont priés par le même ministère de contacter l’administration de l’établissement dans lequel ils poursuivent leurs études pour de plus amples d’informations.