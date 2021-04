Afghanistan: L’Otan et les Etats-Unis annoncent le départ de leurs troupes après 20 ans

Après 20 ans d’engagement militaire en Afghanistan, les alliées de l’Otan ont décidé de retirer leurs troupes d’ici le 1er mai, tandis que les Etats-Unis se désengageront d’ici septembre. Les deux décisions restent toutefois tributaires du respect des engagements par les talibans.

Lors d’une réunion en visioconférence entre les ministres des Affaires étrangères et de la Défense des 30 pays membres de l’Alliance, les alliés ont décidé de commencer à se désengager de l’Afghanistan, et cette décision doit prendre effet sous peu, dès le 1er mai.

« Les Alliés ont décidé que nous commencerons le retrait des forces de la mission +Resolute Support+ d’ici le 1er mai », ont annoncé les membres de l’Otan après une annonce similaire du président américain Joe Biden.

Les alliés ont précisé que ce retrait sera « ordonné, coordonné et délibéré », et que toutes les missions seront sorties définitivement du pays dans quelques mois. Cinq pays de l’Alliance ont envoyé le nombre le plus important de soldats en Afghanistan. Il s’agit des Etats-Unis, de l’Allemagne, de la Turquie, du Royaume-Uni et de l’Italie qui rassemblent à eux 6.000 des 9.592 militaires déployés dans le pays par tous les membres et partenaires de l’Otan.

Malgré tout, l’Otan a mis en garde contre tout retour à la violence dans le pays, qui sera sanctionné. « Toute attaque des talibans contre les troupes des alliés durant le retrait fera face à une réponse énergique », ont averti les pays membres de l’Alliance, ajoutant leur soutien au processus de paix en Afghanistan, tout en saluant la conférence de paix d’Istanbul prévue entre le 24 avril et le 4 mai.

De son côté, le président américain Joe Biden, a annoncé le retrait des troupes américaines pour le 11 septembre, date qui coïncide avec les événements tragiques de 2001 ayant meurtri les Etats-Unis et, qui ont été l’une des raisons de l’engagement américain, sous George Bush, en Afghanistan pour combattre Al Qaida.

Après 20 ans d’engagement américain dans le pays, le président démocrate a estimé mercredi que son pays avait rempli son objectif. « L’heure est venue de mettre fin à cette guerre sans fin », a-t-il déclaré.

Et d’ajouter qu’il est « le quatrième président américain à gérer la présence militaire américaine en Afghanistan » et qu’il voulait éviter « cette responsabilité à un cinquième » en actant se retrait.