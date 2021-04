Développement durable : Signature d’un mémorandum d’entre entre l’UNFPA et le CR de Rabat

Un Mémorandum d’Entente a été signé ce mercredi 14 avril, par Abdessamad Sekkal, Président de la Région de Rabat-Salé-Kénitra et Luis Mora, Représentant de UNFPA, Fonds des Nations Unies pour la Population. Ce mémorandum a pour objet de s’accorder sur les actions conjointes qui visent à appuyer les efforts en matière de développement.

L’action conjointe du Conseil Régional et de UNFPA mettra les données de la population au service de la conception des politiques et plans régionaux de développement, indique l’UNFPA dans un communiqué.

Cette démarche sera entreprise à travers l’appui à l’élaboration du rapport régional sur la population et le développement, le renforcement de la base de données régionale et de l’observatoire régional des dynamiques territoriales ainsi que l’institutionnalisation d’un instrument de coordination statistique au niveau régional précise la même source.

La collaboration entre l’UNFPA et le CS de RSK sera axée sur la conduite de recherches et d’études pour éclairer les décisions à l’échelle régionale, le renforcement des capacités en matière d’approches de développement durable et l’organisation d’ateliers d’échange et de partage des expériences, y compris dans une démarche de coopération Sud-Sud.

UNFPA qui clôture cette année son 9ème cycle de coopération avec le Gouvernement Marocain, avance qu’il continue son appui au progrès du pays. Le Fonds dit mené dans ce cadre un partenariat stratégique avec le Conseil de la région de Rabat-Salé-Kénitra pour contribuer au suivi et à la poursuite des Objectifs de Développement Durable, engagement auquel le Maroc a souscrit à l’égard de la communauté internationale, d’ici à 2030.

Il convient de rappeler que le Fonds des Nations Unies pour la Population est une agence du Système des Nations Unies qui agit dans plusieurs domaines, où la population et développement, la santé – y compris la santé maternelle et la santé sexuelle et reproductive –, l’égalité entre les sexes et la lutte contre la violence à l’égard des femmes et des filles ainsi que l’appui à la jeunesse sont des priorités.

De nature opérationnelle, l’action de UNFPA vise surtout l’amélioration des conditions de vie de la population et l’atteinte des Objectifs de Développement Durable (ODD) ainsi que des objectifs du Plan d’Action de la Conférence Internationale sur la Population et le Développement (CIPD), en tant qu’engagements internationaux ratifiés par le Maroc.