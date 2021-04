Rachat d’actions : IAM a le feu vert de l’AMMC

En attendant la tenue le 30 avril prochain de l’Assemblée Générale Ordinaire de Itissalat Al Maghrib S.A, l’Autorité Marocaine du Marché des Capitaux (AMMC) lui a accordé, hier, son visa pour son programme de rachat d’actions en vue de favoriser la liquidité du marché.

Une notice d’information, émanant de Maroc Telecom annonce un programme de rachat d’actions. « En clair, les actionnaires d’Itissalat Al-Maghrib, société anonyme à Directoire et Conseil de Surveillance au capital de plus de 5 milliards de dirhams et dont le siège social est à Rabat, devront lors de l’Assemblée Générale Ordinaire, prévue le 30 avril 2021, examiner l’ensemble des éléments contenus dans cette notice visée par l’Autorité Marocaine du Marché des Capitaux relative au programme de rachat en Bourse par IAM de ses propres actions en vue de régulariser le marché », explique un trader à la bourse de Casablanca à Hespress fr.

Ayant étudié cette note d’information, ce dernier nous indique que cette Assemblée devra donc donner autorisation au Directoire pour opérer à nouveau sur les actions de la société et la mise en place d’un contrat de liquidité sur la bourse de Casablanca.

Quant aux caractéristiques du programme de rachat, notre source rappelle que les titres concernés par le présent programme sont les actions Maroc Telecom, notant à propos de la part maximale du capital à détenir que « la société, sous réserve de l’approbation par l’AGO de la sixième résolution du programme qui s’étalera sur une période de 18 mois, soit du 17 mai 2021 au 16 novembre 2022, pourrait acquérir un maximum de 1.500.000 actions, soit 0,17% du capital ».

Et de souligner : « S’agissant de la fourchette du prix d’intervention (hors frais d’achat et de vente), le prix maximum d’achat est de 195 dirhams (ou sa contrevaleur en euro) tandis que le prix minimum de vente est de 95 dirhams (ou sa contrevaleur en euro).

Par ailleurs, l’on peut comprendre à travers ladite note concernant le montant maximal à engager par l’opérateur télécoms historique:

« La valeur globale de l’ensemble des actions propres que la société peut détenir ne peut être supérieure au montant de ses réserves qui s’élève à 2.553 millions de dirhams au 31 décembre 2020 ».

Pour ce qui est du financement, le trader nous précise que le programme de rachat d’actions de Maroc Telecom sera financé par ses ressources propres, sachant que la société présente à fin 2020 une trésorerie disponible de près de 554 millions de dirhams.