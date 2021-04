Opération Ramadan 1442: 6.550 familles bénéficiaires à Tanger-Assilah 

Le Roi Mohammed VI a ordonné, mardi, le lancement de la 22ème édition de l’Opération de distribution alimentaire « Ramadan 1442 ». Dans ce cadre, quelque 6.550 familles nécessiteuses devront en bénéficier au niveau de la préfecture de Tanger-Assilah.

Ainsi, le coup d’envoi de l’opération de distribution alimentaire a été donné, ce mercredi, par le Wali de la région Tanger-Tétouan-Al Hoceima, gouverneur de la préfecture de Tanger-Assilah, accompagné du directeur général de l’Agence pour la promotion et le développement du Nord (APDN), du secrétaire général de la préfecture, et de responsables locaux, au profit des familles bénéficiaires en milieu rural, au niveau de la commune de Sebt Zinat, et en milieu urbain, au quartier El Aouama Est.

Pour la coordinatrice régionale de l’Entraide nationale à Tanger-Tétouan-Al Hoceima, Zineb Oulhajene, cette opération organisée chaque année par la Fondation Mohammed V pour la Solidarité, avec le concours financier du ministère de l’Intérieur et du ministère des Habous et des affaires islamiques, bénéficiera au niveau de la préfecture, à 6.550 familles, dont 2.750 en milieu urbain et 3.800 en milieu rural.

La distribution des aides se déroule dans le strict respect des mesures préventives en vigueur pour endiguer la propagation de la Covid-19, notamment la désinfection des lieux de stockage et des produits distribués, a-t-elle précisé dans une déclaration à la presse.

A noter que l’Opération de distribution alimentaire « Ramadan 1442 », profitera à trois millions de personnes (600.000 foyers au niveau national dont 459.504 issus des zones rurales). Elle repose sur un soutien alimentaire composé de sept produits alimentaires (10 kilogrammes de farine, 5 litres d’huile végétale, 4 kg de sucre, 1 kg de lentilles, 1 kg de vermicelle, 850 grammes de concentré de tomate et 250 grammes de thé) et contribuera à alléger le poids des besoins alimentaires liés au mois sacré du Ramadan.