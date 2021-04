Quand Dakhla est contée aux insoumis et aux sécessionnistes

Après l’annonce de la création d’un comité de “La République en Marche“ (LREM) au Maroc, à Agadir et… à Dakhla, Paris a exprimé ses « regrets » pour la décision du parti présidentiel d’ouvrir cette antenne dans la ville du sud marocain.

C’est en tout cas, ce qu’a fait savoir le secrétaire d’Etat français aux Affaires européennes, Clément Beaune, dans sa réponse à une question du député communiste John Paul Lecoq, connu lui, pour ses penchants sécessionnistes. Beaune a déclaré en réponse à l’‘’insoumis’’ : « Le gouvernement français regrette la décision du parti présidentiel d’avoir ouvert une antenne de La République en Marche à Dakhla ».

Malheureusement pour Jean-Paul Lecoq, qui fut battu nettement par Edouard Philippe à la mairie du Havre l’été dernier, il aura vite fait de déchanter, quand le secrétaire d’Etat aux Affaires européennes ajouta devant l’Assemblée nationale que c’était là, une «initiative interne de LREM».

Et de poursuivre en une phrase assassine : « Je regrette que cela ne change pas la position de la France sur cette question très sensible ». Clément Beaune a rappelé la position française sur la question « la France est favorable à un processus politique dans le cadre de la légalité internationale et des Nations Unies». Il a ajouté: « dans cette perspective, reconnaissons-le, le plan d’autonomie marocain est une base de discussion sérieuse et crédible qu’il faut prendre en compte ».

On regrettera cependant que l’Assemblée nationale française fut prise à partie pour une question partisane, fusse-t-elle, celle du parti présidentiel, et surtout que le gouvernement français ait eu à s’expliquer quant à cela. A-t-on demandé à Mélenchon des fois, dans l’hémicycle, la raison de sa visite à Lula quand il était emprisonné au Brésil ? Il y a comme qui dirait que la liberté de penser comme on veut, est à l’extrême gauche ce que le respect de l’autre est à la droite et au centre gauche, en France.

Pour nous autres au-delà de la Méditerranée et en ces lieux Chérifiens, la réponse est des plus simples. Paris ne veut tout bonnement pas fâcher un peu plus Alger et aggraver des relations à fleur de peau avec son ancienne colonie, les deux pays n’ayant pas vraiment fait leur deuil sur un passé tumultueux qui entrave la bonne marche de deux peuples beaucoup plus unis que n’en pourrait laisser une gouvernance qui trouve sa raison d’être dans l’entêtement. On ne s’obstine pas avec le régime algérien, on l’ignore, c’est tout.

La décision du parti fondé par Emmanuel Macron de créer une antenne dans la ville marocaine de Dakhla aurait été si irritante pour les généraux algériens qu’ils en ont fait la principale des raisons que l’on invoque pour expliquer l’annulation par Alger de la visite officielle d’une délégation ministérielle conduite, par le Premier ministre Jean Castex.

En réalité c’est l’absence du ministre de l’Intérieur français Gérard Darmamin qui a fâché le gouvernement Tebbboune ou plutôt les généraux algériens. C’est que les bougres voulaient l’impliquer dans un « feu vert » pour une extradition très souhaitée de Hichem Aboud, Amir Dz, Mohamed Larbi Zitout et Mohamed Abdellah qui de leur impact sur les réseaux sociaux algériens nuisent énormément au régime d’Alger.

Ce dernier, s’était précipité quelques jours seulement après la promulgation d’une convention commune d’extradition entre les deux pays, à lancer des mandats d’arrêt à leur encontre. Mais dans la façon dont été formulées les raisons, il semblerait du domaine de l’impossible que la Justice française telle qu’elle est et que l’on connaît, puisse se laisser aller et adhérer aux désirs des dictateurs au pouvoir à Alger.

Dommage pour la presse aux bons soins de Tebboune & Co qui avait vendu la peau du fennec avant que de… En attendant, Dakhla ville marocaine de la discorde, entre Paris, Alger et Tindouf, par gauchistes et sécessionnistes interposés, est reliée via avion par vol direct à la capitale française, aux “insoumis“ et autres sécessionnistes de venir constater de visu la différence entre le camp de Dakhla et Dakhla proprement dite et bâtie.