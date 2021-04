Etats-Unis, Minneapolis s’embrase, manifestations et arrestations se poursuivent

C’est aujourd’hui, mercredi 14 avril 2021 que les procureurs devraient décider ou non d’inculper un ancien officier de police blanc qui a abattu un homme noir lors d’un banal contrôle de la circulation dans une banlieue de Minneapolis, provoquant depuis dimanche des nuits de manifestations et qui ont fait monter la tension en plein procès de l’ex-officier Chauvin accusé d’avoir tué George Floyd dans la même ville.

L’officier de police du Brooklyn Center, Kim Potter une policière cumulant 26 ans de service et le chef de la police, Tim Gannon ont tous deux démissionné, deux jours après que l’agente Potter ait abattu Daunte Wright, 20 ans. Le chef Gannon avait soutenu qu’il croyait que l’agente Potter avait utilisé son arme à feu par erreur, alors qu’elle cherchait son pistolet à impulsion électrique. Le procureur du comté de Washington, Pete Orput, a déclaré à WCCO-AM qu’il avait reçu des informations sur l’affaire de la part des enquêteurs de l’Etat et espérait avoir une décision d’inculpation ce mercredi.

«Nous devons nous assurer que justice soit rendue et justice sera rendue. Daunte Wright le mérite. Sa famille le mérite », a déclaré le maire de Brooklyn Center, Mike Elliott. Le maire espèrait que ces démissions puissent « apporter un peu de calme dans la communauté », assurant toutefois qu’il continuera à œuvrer pour « une responsabilité totale en vertu de la loi ».

Malheureusement la police et les manifestants se sont affrontés à nouveau à la tombée de la nuit mardi malgré le couvre-feu. En effet, des centaines de manifestants se sont rassemblés à nouveau devant le quartier général de la police fortement gardé de Brooklyn Center et entouré de barrières en béton et d’une haute clôture métallique. La police en tenue anti-émeute et les soldats de la Garde nationale veillaient.

Ces derniers ont pu, in fine, disperser les quelque 800 à 1000 manifestants rassemblés devant le commissariat de Brooklyn Center à malgré le couvre-feu imposé à partir de 22 h locales. La police a procédé à une soixantaine d’arrestations et fait usage de grenades assourdissantes, les manifestants ont riposté avec des jets de bouteilles d’eau ou de briques, selon les autorités.

Les images de la caméra corporelle de l’ex agente en question publiées lundi montrent Wright aux prises avec la police lorsque Potter crie à plusieurs reprises : «Je vais te taser ». Elle sort ensuite son arme après que l’homme se soit libéré de la police pour retourner dans sa voiture et tire un seul coup de son arme de poing et tandis que la voiture s’éloigne Potter dit : « Sacré (juron)! Je lui ai tiré dessus ». Wright est mort d’une blessure par balle à la poitrine sur le coup, selon le médecin légiste. Aussitôt après les manifestations ont débuté pour se poursuivre jusqu’à hier mardi.

Le père de Wright, Aubrey Wright, a déclaré à «Good Morning America» d’ABC qu’il rejette l’explication de Potter qui aurait confondu son arme avec son taser. « J’ai perdu mon fils. Il ne reviendra jamais. Je ne peux pas accepter ça. Une erreur? Cela ne semble même pas être juste. Cet officier fait partie de la force de police depuis 26 ans. Je ne peux pas accepter cela », a-t-il dit. Pour sa part, Ben Crump, l’avocat de la famille Wright, s’est exprimé devant le palais de justice de Minneapolis où le policier licencié Derek Chauvin est jugé pour la mort de George Floyd. Il a comparé la mort de Wright à celle de Floyd. « Daunte Wright n’était pas une menace pour eux », a déclaré Crump.