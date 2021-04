Canal de Suez : L’Ever Given saisi la justice, l’Egypte réclame 900 millions de dollars de dédommagements

Les autorités égyptiennes ont saisi le gigantesque cargo Ever Given qui a bloqué le canal de Suez pendant six jours en mars jusqu’à ce qu’une facture d’indemnisation de 900 millions de dollars soit payée.

La société propriétaire japonaise, Shoei Kisen Kaisha, a déclaré que les compagnies d’assurance et les avocats travaillaient actuellement sur l’indemnisation et n’a pas fait de commentaire supplémentaire.

L’amiral Ossama Rabie, a fait savoir mardi que son pays exige à la société Shoei Kisen, ainsi qu’aux compagnies d’assurance, le versement de 900 millions de dollars en dédommagement.

« Le navire panaméen Ever Given a été saisi en raison du non-paiement de la somme de 900 millions de dollars (…) en vertu d’un jugement rendu par le tribunal économique d’Ismaïlia », a-t-il précisé. Mercredi, le propriétaire japonais du cargo géant a confirmé être entré en négociation pour laisser repartir le bateau.

La somme a été calculée sur la base « des pertes subies par le navire échoué ainsi que des coûts de flottaison et d’entretien, selon une décision de justice rendue par le tribunal économique d’Ismailia », a déclaré Rabie.

Une opération de sauvetage internationale a été travaillée 24 heures sur 24 pour déloger le navire des rives du canal, intensifiant à la fois l’urgence et l’attention mondiale chaque jour qui passait, alors que les navires du monde entier, transportant du carburant et des marchandises vitaux, étaient empêchés d’entrer dans le canal.

L’Ever Given a été remis à flot avec succès le 29 mars et déplacé vers le Grand lac Bitter à proximité pour y être inspecté pour vérifier sa navigabilité et permettre d’effectuer des réparations. Un équipage de 25 ressortissants indiens reste à bord du navire.

Plus de 400 navires ont été empêchés de traverser la voie de navigation cruciale lorsque l’Ever Given s’est échoué le 23 mars. Les circonstances qui ont conduit à la situation sont toujours examinées séparément par les autorités égyptiennes.

Le canal de Suez est une source de revenus vitale pour l’Égypte, rapportant un peu plus de 5,7 milliards de dollars en 2019-2020.