EAU : le rover lunaire “Rashid“ alunira plus tôt que prévu, en 2022

La lune, qui dit-on, faisait rêver antan, est devenue une réalité pour nombre de puissances spatiales. Les Emirats arabes unis, qui avaient annoncé en septembre dernier leur intention de lancer le rover Rashid d’ici 2024 sur la lune l’ont finalement avancé à 2022. “Rashid“, rover lunaire de fabrication émiratie, nommé ainsi, en hommage au regretté Cheikh Rashid bin Saeed Al Maktoum, sera lancé donc, l’année prochaine, deux ans plus tôt que prévu.

Les tests de prototypes devront débuter cet été. Le Dr Hamad Al Marzooqi, chef de projet de la mission lunaire Emirats au MBRSC, a déclaré que « plus de 50% des composants prototypes sont prêts. «De septembre à mars (l’année prochaine), nous devrions terminer le développement et les tests du modèle de vol et le rover sera prêt pour le lancement l’année prochaine ».

Il « sera transporté par un engin d’iSpace » lors d’une mission en 2022, a précisé la firme japonaise. iSpace, société privée japonaise d’exploration robotique lunaire, a confirmé la nouvelle et a prévu d’envoyer sur la Lune en 2022 le rover des Emirats arabes unis, dans le cadre du développement de leur programme spatial, ce mercredi lors d’un point de presse conjointement tenu avec Mohammed bin Rashid Space Center (MBRSC), une société d’exploration robotique lunaire privée japonaise qui transportera Rashid sur la lune.

Si entre février et mars derniers la conquête spatiale ou du moins martienne n’a été aussi concurrentielle avec la mise en orbite, de sa sonde émiratie Al-Amal (Hope ou Espoir) suivie, 24 heures après de la sonde chinoise Tianwen 1 et l’arrivée sur la planète rouge du rover Perseverance, le monde a les yeux rivés sur Mars, c’est surtout et plus sûrement vers la Lune que les possibilités et les ambitions se montrent les plus tangibles et aiguisent les appétits de plusieurs nations spatiales à l’instar des EAU. Ce dernier pays avec ce projet de lancement démontre qu’il est bel et bien dans la course spatiale où il joue dans la cour des happy few.

Cela étant, la société iSpace, fondée en 2010, compte utiliser la fusée Falcon 9 de l’entreprise SpaceX du milliardaire Elon Musk -dont ce sera la première mission sur la Lune- pour envoyer le rover Rashid. SpaceX devrait décoller de Floride aux Etats-Unis (Cap Carnaveral). Le site d’atterrissage exact n’a pas encore été révélé, mais le rover se rendra dans une partie de la lune qui n’a jamais été atteinte auparavant. Sa mission est de mieux comprendre comment la poussière et les roches lunaires varient à travers la lune.

Rashid sera équipé de technologies de pointe, notamment une caméra 3D, un système de mouvement avancé, des capteurs, une caméra microscope et une caméra thermique ainsi qu’un système de communication de pointe. Une fois à la surface de la lune, il fonctionnera sur des panneaux solaires. Ses quatre caméras se déplaceront verticalement et horizontalement. Il sera également équipé de capteurs et de systèmes pour analyser les propriétés du sol, de la poussière, de la radioactivité, des activités électriques et des roches à la surface de la Lune. Rashid aura la particularité d’être le plus petit rover à avoir atterri sur la lune. Ce rover lunaire sera le plus léger à explorer la lune, il est d’une hauteur de 70 cm et pèse environ 10 kg avec sa charge utile. La longueur de Rashid est de 50 cm tout comme sa largeur d’ailleurs.