Revue de presse quotidienne de ce mercredi 14 avril 2021

Ci-après les principaux titres développés par la presse nationale de ce mercredi 14 avril 2021

Le Matin:

• La raison et le pragmatisme exigent la pleine reconnaissance par l’UE de la souveraineté du Maroc sur le Sahara, écrit l’expert italien en relations internationales, Marco Baratto, qui met en avant le statut du Maroc en « tant partenaire fiable, stable et partageant les valeurs de l’Europe » en matière de promotion des droits de l’homme, de lutte contre le terrorisme, du développement durable et du respect mutuel. «L’Europe doit être pragmatique et ouvrir son propre bureau de représentation dans les provinces du sud du Royaume », a souligné l’expert italien dans un article publié par le journal d’information électronique « Mediterranews », mettant en exergue les atouts et la forte dynamique de développement que connaît le Sahara marocain, ainsi que sa position stratégique en tant porte d’entrée vers l’Afrique subsaharienne.

• Plus de 3.892.000 salariés ont bénéficié du soutien jusqu’à fin mars dernier, a indiqué le ministre du travail et de l’insertion professionnelle, Mohamed Amekraz. Le nombre total d’employés inscrits auprès de la Caisse nationale de sécurité sociale (CNSS) qui a bénéficié du soutien a atteint 3.892.668 salariés dans les secteurs concernés, pour un montant de 6 milliards et 240.140.530 dirhams, jusqu’à fin mars dernier, a souligné Amekraz, en réponse à une question orale du groupe du rassemblement constitutionnel sur « le soutien aux salariés inscrits auprès de la CNSS », lors de la séance hebdomadaire de questions orales à la Chambre des représentants.

L’Economiste:

• Ces universités payantes qui montent. Elles sont toutes jeunes et pourtant, elles ont bousculé le secteur de l’enseignement supérieur. Les universités payantes, créées dans le cadre de partenariats avec l’Etat, bénéficient d’atouts leur permettant de dépasser les blocages subis par leurs homologues du public: une totale autonomie, des budgets confortables, un ancrage à l’international… Parmi elles, l’Université Euromed de Fès qui multiplie les projets. La moitié des étudiants de cette université, dont le conseil scientifique compte un prix Nobel, sont inscrits gratuitement.

• OCP Group parie sur la diversité des genres. Le leader mondial du marché des engrais phosphatés (OCP) s’associe à la Société financière Internationale (IFC), membre du groupe de la Banque mondiale, pour l’accompagner dans l’obtention de la certification EDGE (Economic Dividends for Gender Equality). Ce label vise à promouvoir la diversité des genres au profit des collaboratrices et collaborateurs. A travers cet accord, IFC va accompagner l’OCP pour obtenir cette certification, qui est la principale norme au monde évaluant la performance des entreprises en matière d’égalité des genres et de création d’opportunités de carrière égales entre hommes et femmes.

Aujourd’hui Le Maroc:

• Emploi : Le Maroc fait appel à l’intelligence artificielle. C’est «un vrai» Observatoire, assurent les responsables au gouvernement. Après une première expérience qui a montré ses limites, le pays s’apprête à lancer un nouvel Observatoire du marché de l’emploi. Cette fois-ci, le projet est mené dans le cadre du MCA (Millenium Challenge Account). De ce fait, c’est une nouvelle expérience que promettent les responsables proches du dossier complètement différente de la première déployée il y a quelques années. Dans le détail, le gouvernement veut miser sur les nouvelles technologies pour dépasser les limites de l’expérience précédente. Plus concrètement encore, le nouvel Observatoire fera appel à l’IA (intelligence artificielle) et le Big data.

• L’INRA décline ses nouvelles variétés de céréales et légumineuses. L’Institut National de la Recherche Agronomique (INRA) a organisé, mardi à Fqih Ben Salah, une journée de démonstration de ses nouvelles variétés de céréales, légumineuses alimentaires et oléagineux, sous le thème, « les variétés INRA des grandes cultures : des technologies agricoles novatrices pour l’essor des filières des céréales, légumineuses alimentaires et oléagineux ». Organisée au Domaine expérimental d’Afourer, cette journée qui s’inscrit dans le cadre de la mise en œuvre de la Stratégie « Génération Verte 2020-2030 », s’adresse essentiellement aux professionnels et cadres de développement et du conseil agricole. L’objectif escompté de cette Journée est le partage des acquis des recherches de l’INRA et de montrer le progrès génétique de ses nouvelles obtentions végétales pour leurs promotion et utilisation par la profession.

Maroc Le Jour:

• Ministère public : appel à rationaliser l’émission des avis de recherche. Le procureur général du Roi près la Cour de Cassation, président du ministère public, a appelé à rationaliser le recours à l’émission des avis de recherche et à les limiter aux cas nécessitant la comparution de l’individu concerné devant la Justice, notamment pour sa présumée implication dans un crime ou un délit grave avec la présence d’indices ou de preuves suffisantes. A cet effet, le président du ministère public a adressé, le 12 avril courant, aux procureurs généraux du Roi près les Cours d’appel et aux procureurs du Roi près les tribunaux de première instance une circulaire sur la gestion des avis de recherche, qui constituent l’une des procédures auxquelles recourent les parquets en cas d’impossibilité de localisation des suspects en état de fuite.

• Les marchés de la province d’Es-Semara enregistrent une abondance de l’offre des produits de large consommation durant le mois sacré de Ramadan. Le gouverneur de la province, Hamid Naimi, a présidé en fin de semaine une réunion consacrée au suivi de l’approvisionnement du marché et au contrôle des prix, en prévision de ce mois sacré qui connaît une forte demande sur plusieurs produits alimentaires. Au cours de cette réunion, qui a été marquée par la présence des représentants des services compétents, des instances professionnelles et des associations de protection du consommateur, l’accent a été mis sur les mesures devant être prises pour garantir un approvisionnement normal des marchés et pour le renforcement des contrôles des prix et la répression de toutes les pratiques pouvant porter atteinte à la santé et la sécurité des citoyens et à leur pouvoir d’achat.

L’Opinion:

• La crise du Covid-19, un accélérateur de numérisation pour le Maroc. Alors que le Maroc a déjà bénéficié d’une pénétration Internet et mobile relativement élevée, la pandémie a accéléré la numérisation dans le pays grâce à l’adoption de solutions innovantes dans un large éventail d’industries. En réponse à la crise, les secteurs public et privé ont mis en place un certain nombre de mesures numériques innovantes pour sécuriser la production économique, augmenter la productivité et mettre en œuvre la distanciation sociale. Pour aller de l’avant, Oxford Business Group estime, dans son nouveau rapport relatif à l’impact de la pandémie sur la numérisation au Maroc, que le Royaume est appelé à adopter une approche active et participative de la transformation numérique.

• Souss-Massa: approbation d’une demande de prêt de 149,3MDH pour des projets de développement. Le Conseil de la région de Souss-Massa a approuvé, lors de sa session ordinaire du mois de mars 2021, une demande de prêt de 149,3MDH, auprès du Fonds de développement communal, destiné au financement d’un nombre de projets. Il est question de 84,3MDH pour contribuer à la construction d’un centre culturel à Hay Founty à Agadir (part supplémentaire), ainsi que 30MDH pour le financement de voies rurales (part supplémentaire). Ce projet qui sera réalisé par l’agence régionale d’exécution des projets nécessite 95MDH. Pour financer la 2è tranche des travaux de la qualification du complexe commercial « Souk El Had » d’Agadir( 20MDH), le conseil de la région a sollicité un prêt de 5MDH, alors que les autres partenaires contribueront à la hauteur de 15MDH.

Al Bayane:

• La République démocratique de Sao Tomé-et-Principe vient de publier dans son Bulletin officiel les textes juridiques portant création d’une ambassade à Rabat et d’un consulat général à Laâyoune. Dans son BO N 31, du mardi 6 avril, Sao Tomé-et-Principe fait savoir que le décret-loi n ° 10/2021 portant création d’une ambassade à Rabat, a été examiné et approuvé par le Conseil des ministres du 25 mars 2021 et promulgué, le 5 avril 2021, par le président de la République, Evaristo do Espirito Santo Carvalho, notant que ce texte entre en vigueur dès sa publication. La création de cette ambassade émane, selon le Bulletin, de la nécessité urgente d’établir à Rabat, capitale du Royaume du Maroc, une ambassade de la République démocratique de Sao Tomé et Prince, dont la zone de juridiction comprend l’ensemble du territoire du Royaume du Maroc et d’autres pays à définir.

• Casablanca : inauguration de l’annexe du tribunal de commerce réservée au registre de commerce. Le ministre de la Justice Mohamed Benabdelkader a procédé lundi à l’inauguration de l’annexe du tribunal de commerce à Casablanca réservée au registre de commerce. Le projet, d’un coût total de plus de 5, 911 MDH, s’inscrit dans le cadre du plan du ministère de la Justice relatif à la réhabilitation des infrastructures au niveau des différentes circonscriptions judiciaires et à l’amélioration de la situation des bâtiments des tribunaux du Royaume. Le bâtiment se compose d’un rez-de-chaussée, un sous-sol, deux étages supérieurs, ainsi que d’une salle de réunion, plusieurs bureaux administratifs et 27 guichets.

Libération:

• L’économie marocaine, une des plus dynamiques à s’adapter aux contraintes et opportunités liées à la crise Covid. L’économie marocaine a été l’une des « plus dynamiques à s’ajuster et s’adapter face aux contraintes mais aussi aux opportunités » posées par la crise liée à la pandémie de nouveau coronavirus, a indiqué le Directeur du département MENA et Asie centrale du Fonds Monétaire international (FMI), Jihad Azour, relevant que le Royaume est aujourd’hui « l’un des pays les plus avancés dans la vaccination », dont le déploiement sera l’un des facteurs déterminants pour la reprise au niveau mondial. S’exprimant dimanche lors d’un point de presse autour des dernières Perspectives de l’économie régionale établie par le FMI, M. Azour a rappelé que le Maroc a fait face l’an dernier « à deux chocs, pas un seul: la crise du Covid et la sécheresse qui a affecté l’économie marocaine et a produit une contraction de l’économie assez forte comparée aux années précédentes ».

• Le dirham s’est apprécié de 0,75% contre l’euro et s’est déprécié de 0,49% vis-à-vis du dollar entre février et mars 2021, selon Bank Al-Maghrib (BAM).Pour ce qui est des opérations de Bank Al-Maghrib avec les banques, aucune séance d’adjudication n’a été tenue depuis avril 2018, relève la banque centrale dans sa revue mensuelle de la conjoncture économique, monétaire et financière d’avril 2021. Au niveau du marché interbancaire, le volume des échanges de devises contre dirham s’est établi à 23,9 milliards de dirhams (MMDH) en février, en baisse de 10,2 MMDH par rapport au même mois un an auparavant.

Al Massae:

• Ramadan: Le renforcement des mesures restrictives dicté par la nature imprévisible du virus. La nature imprévisible de la Covid-19 et le léger ralentissement relatif de la campagne nationale de vaccination sont parmi les raisons qui ont amené le gouvernement à durcir les mesures restrictives durant le mois de Ramadan, a indiqué, lundi à Rabat, le Chef du gouvernement, Saâd Dine El Otmani. Intervenant lors d’une séance plénière commune des deux chambres du parlement, consacrée à la présentation des données sur la situation épidémiologique dans le Royaume, El Otmani a ajouté que cette décision a aussi été dictée par les développement épidémiologiques inquiétants enregistrés dans un nombre de pays voisins, en particulier avec l’apparition de nouvelles ayant touché le Royaume, se propageant dans plusieurs régions. L’objectif, explique El Otmani, est de protéger les citoyens des risques d’une nouvelles vagues et limiter au maximum les effets négatifs en cas de déclenchement de cette nouvelle vague.

Al Yaoum Al Maghribi:

• SM le Roi donne Ses Hautes instructions pour le lancement de l’Opération de distribution alimentaire « Ramadan 1442 ». SM le Roi Mohammed VI a donné Ses Hautes instructions pour le lancement de la 22ème édition de l’Opération de distribution alimentaire « Ramadan 1442 », qui profitera à trois millions de personnes (600.000 foyers au niveau national dont 459.504 issus des zones rurales), a annoncé mardi la Fondation Mohammed V pour la Solidarité. « En application des Hautes Instructions Royales, la Fondation Mohammed V pour la Solidarité s’est mobilisée pour la mise en œuvre et le lancement du soutien alimentaire en faveur des populations vulnérables et démunies », a indiqué la Fondation dans un communiqué, précisant que le coup d’envoi de la distribution de l’aide sera donné le premier jour du mois sacré. Initiée depuis 1999, cette opération solidaire de grande envergure s’est inscrite dans la continuité malgré le contexte d’urgence sanitaire, souligne le communiqué.

Rissalat Al Oumma:

• Des solutions structurelles en cours d’élaboration pour soutenir l’artiste marocain. Le ministre de la Culture, de la jeunesse et des sports, Othman El Ferdaous a affirmé, à Rabat, que son département se penche sur des solutions structurelles pour soutenir l’artiste marocain. Parmi ces solutions figure, notamment, la mise en œuvre du chantier royal relatif à la généralisation de la protection sociale, a souligné El Ferdaous en réponse à une question orale du groupe Justice et Développement sur « les mesures prises pour soutenir l’artiste marocain en situation de vulnérabilité », lors de la séance hebdomadaire des questions orales à la Chambre des représentants. Le ministre a déclaré que le département de la Culture est, également, engagé dans la promulgation du décret d’application de la loi n° 98-15 relative au système d’assurance maladie obligatoire de base (AMO) pour les catégories des professionnels et des travailleurs indépendants et les personnes non salariées exerçant une activité privée, ainsi que la loi relative à la création d’un système de retraite au profit des catégories de professionnels, de travailleurs indépendants et des personnes non salariés.

Assahraa Al Maghribiya:

• Le Maroc entame son processus d’Association au nouveau Programme-Cadre de l’UE « Horizon Europe ». Le Maroc a entamé son processus d’Association au Programme européen « Horizon Europe » de l’Union européenne (UE), doté d’un budget global de 95,5 milliards d’euros, au titre de la nouvelle programmation européenne 2021-2027, dans le cadre du renforcement des relations de coopération unissant les deux parties. Les chercheurs marocains pourront avoir accès aux appels à projets du Programme « Horizon Europe », ouverts aux chercheurs des États membres de l’UE et aux autres pays associés audit Programme-Cadre, en tant que partenaires ou coordonnateurs des projets soumis, indique un communiqué conjoint du ministère de l’Education nationale, de l’Enseignement supérieur, de la Formation professionnelle et de la Recherche scientifique et de l’UE. C’est, ainsi, qu’étant en phase d’association à « Horizon Europe », le Maroc figure, dès à présent, en tant que « Pays Associé », parmi les pays éligibles à un financement de l’UE dans le cadre des premiers appels à projets portant sur la santé et les infrastructures de recherche, qui viennent d’être publiés sur le portail de la Commission européenne, précise-t-on.

Al Ahdath Al Maghribiya:

• Les bâtiments menaçant ruine constituent un phénomène très accéléré nécessitant l’intervention de tous les partenaires, notamment au niveau des territoires sensibles, a indiqué à Rabat, la ministre de l’Aménagement du Territoire national, de l’Urbanisme de l’Habitat et de la Politique de la Ville, Nouzha Bouchareb. Dans une déclaration à la chaîne d’information en continu de la MAP (M24), à l’issue d’un atelier-débat sous le thème « Stratégie de l’Agence nationale pour la rénovation urbaine et la réhabilitation des bâtiments menaçant ruine (ANRUR), quelles perspectives d’opérationnalité? », la ministre a relevé que le sujet du financement de l’agence constitue « le nerf de la guerre » du traitement des bâtiments menaçant ruine. Cette rencontre a été, selon Mme Bouchareb, une occasion de partager les « outcomes » de la stratégie de l’ANRUR, ainsi que les principaux axes ayant été identifiés, ajoutant que cet atelier a également permis le partage des différentes propositions en termes de financement de l’ANRUR, afin qu’elle puisse mener à bien ses attributions et missions légales, tout en élaborant un plan d’action d’urgence.

Al Ittihad Al Ichtiraki:

• Benabdelkader : Bientôt un nouveau projet de loi régissant la fonction d’Adoul. Le ministre de la Justice Mohamed Benabdelkader a affirmé, lundi à Rabat, que son département est en train de finaliser l’élaboration d’un nouveau projet de loi régissant la fonction d’Adoul. Répondant à une question orale sur « l’échange électronique des données avec les Adouls », présentée par le groupe du Rassemblement constitutionnel lors de la séance hebdomadaire des questions orales à la Chambre des représentants, le ministre a précisé que le nouveau projet de loi est élaboré en coordination et en concertation avec l’Instance nationale des Adouls. Ce projet comprend des dispositions juridiques à même de renforcer de nombreuses mesures liées à cette profession, qui relèvent de la transformation numérique, a-t-il noté.

Bayane Al Yaoum:

• La charge de la subvention du gaz butane et du sucre a diminué à 2,38 milliards de dirhams (MMDH) durant les deux premiers mois de cette année, après 2,50 MMDH à fin février 2020, ressort-il du récent bulletin d’information de la Caisse de compensation. La charge de la subvention du gaz butane s’est élevée à 1,85 MMDH, en repli de 5% par rapport à fin février de l’année écoulée, précise la Caisse, ajoutant que l’évolution de la charge de compensation du sucre, aussi bien en quantités qu’en valeur, a enregistré une diminution de 3% à 527 millions de dirhams (MDH). Concernant le paiement des encours des dossiers de subvention des produits gaz butane et sucre, arrêté à fin mars 2021, il s’est établi à près de 3 MMDH, dont 2 MMDH pour le Gaz Butane et 1 MMDH pour le sucre, fait savoir la même source.