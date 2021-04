Des ordinateurs portables sur liste d’attente

Le télétravail et l’enseignement à distance ont boosté de manière substantielle les ventes de matériels informatiques en 2020. Cette hausse continue certes, quoique les délais de livraison restent trop longs, notamment pour certaines marques d’ordinateurs portables.

« La demande de ce type de laptop est bien là, mais la production ne suit pas. Et c’est un problème rencontré au niveau mondial », confie à Hespress Fr un employé dans une filiale à Casablanca d’un grand constructeur d’ordinateur mondial.

Et d’expliquer : « Lors de la passation de commande, la réservation se fait rapidement mais pour shipper certaines marques à nos clients, il faut attendre un minimum de deux à trois mois », ajoutant que fort malheureusement le temps d’attente s’allonge de plus en plus, nous poussant à prendre l’initiative de contacter individuellement chaque client pour le tenir informer de la situation. Voire même des fois, ces chargés de clientèle sont obligés de leur proposer un geste commercial pour éviter de les perdre.

Ces retards de délais de livraison sont-ils donc à cause de problèmes de main-d’œuvre, de matières premières ou de logistique ? Les constructeurs d’ordinateurs ont-ils, après avoir réussi un boom spectaculaire de vente l’année dernière suite à la pandémie, ralenti leur production pour rester dans une certaine cadence ou sont-ils tout simplement en pénurie d’un des composants ?

Si à ce stade, aucun fabriquant ni constructeur n’a souhaité répondre à ces interrogations, l’on peut toutefois affirmer que le temps qui s’écoule entre la réception de la commande par un client et la livraison effective constitue une variable d’appréciation de la qualité d’un service ! A bon entendeur…