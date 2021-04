Coronavirus/Maroc: 534 cas sur les 684 enregistrés ce mardi localisés dans le Grand Casablanca

Le Maroc a enregistré 684 nouveaux cas porteurs du coronavirus ces dernières 24 heures, portant le total des cas recensés au niveau national depuis le début de l’épidémie à 502 961.

Actuellement, le total des cas actifs passe à 4 758, parmi eux, 446 cas sont dans un état grave, un chiffre en baisse par rapport à la veille. En termes d’incidence nationale, le taux passe à 1383 cas par 100.000 habitants.

Sur les dernières 24h, l’incidence atteint les 1,9 cas par 100 000 habitants et le nombre de personnes totalement vaccinées (ayant reçu la première et seconde dose) a atteint les 4 155 395 tandis que les personnes ayant reçu la première dose du vaccin est estimé à 4 495 477 selon le ministère de la Santé.

Quant à la répartition géographique des nouveaux cas recensés au Maroc ces dernières 24 heures, c’est la région de Casablanca-Settat qui arrive en tête avec 534 personnes testées positives, et la ville de Casablanca a elle seule, comptabilise les trois tiers de ce bilan avec 350 cas. Le reste des infections dans la région se répartit comme suit: 63 cas à Mohammedia, 53 à Nouaceur, 18 à Settat et à El Jadida, 16 à Berrechid, 10 à Benslimane et 6 à Mediouna.

Bilan similaire pour les régions de Marrakech-Safi et de Rabat-Salé-Kénitra avec respectivement 31 et 29 infections. Un total de 29 cas à Marrakech, 1 à Chichaoua et à Essaouira fait le bilan de la Marrakech-Safi, tandis que 16 cas à Skhirat-Témara, 5 à Kénitra, 4 à Rabat, 2 à Salé et à Sidi Kacem font le bilan de la région RSK.

Bilan proche également pour les régions de Laâyoune-Sakia El Hamra et de Tanger-Tétouan-Al Hoceima qui enregistrent 18 et 15 infections ce mardi. Les cas sont répartis entre deux villes pour Laâyoune-Sakia El Hamra (15 à Laâyoune et 3 à Tarfaya) et 5 villes pour Tanger-Tétouan-Al Hoceima dont 10 cas à Tanger-Assilah, 3 à Tetouan, 1 à M’diq-Fnideq et 1 à Larache

Le même bilan a été par ailleurs enregistré dans la région de Dakhla-Oued Eddahab (tous à Oud Eddahab) et Guelmim-Oued Noun (7 à Guelmim, 3 à Sidi Ifni, 2 à Assa Zag et 1 à Tan Tan) avec 13 cas chacune.

Un cas en moins fait le bilan de la région de Beni Mellal-Khénifra, avec 4 cas à Khouribga et à Fqih Bensaleh, 3 à Beni Mellal et 1 à Azilal. De son côté, la région de l’Oriental a enregistré 7 infections dont 5 a Oujda-Angad et 2 à Nador, et même bilan pour Souss-Massa avec 2 cas à Agadir-Ida-Ou-Tanane et à Chtouka-Ait Baha, 1 à Taroudant, à Inzegane-Ait Melloul et à Tiznit.

Enfin, un bilan de 4 infections ont été enregistrées dans le Drâa-Tafilalet dont 2 à Errachidia, 1 à Ouarzazate et à Tinghir) et 1 cas a été recensé dans la région Fès-Meknès, à Fès.