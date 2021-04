USA/Russie: Joe Biden veut normaliser avec Vladimir Poutine autour d’un sommet dans un « pays tiers »

Les présidents russe et américain, Vladimir Poutine et Joe Biden, ont eu un entretien téléphonique mardi, pour parler de la situation en Ukraine et ont fait part de leur volonté d’assainir les relations bilatérales, sans toutefois restaurer la confiance. Les deux chefs d’Etat ont également discuté d’un possible sommet qui devrait se tenir dans un autre pays.

Alors que les relations entre Washington et Moscou sont au plus bas à cause de nombreux épisodes négatifs ayant augmenté la méfiance et ajouté d’avantage de crispation a une relation déjà tendue, les deux présidents ont cherché à trouver des points de convergence et ont souhaité poursuivre le dialogue.

Mardi, lors d’un ,nouvel entretien téléphonique motivé par les récents événements en Ukraine, Joe Biden et Vladimir Poutine ont discuté de la situation après que la Russie ait envoyé des centaines de troupes aux frontières avec Kiev.

Selon la Maison Blanche, Joe Biden a fait part de son « inquiétude au sujet de l’accumulation soudaine de troupes russes en Crimée occupée et à la frontière ukrainienne ».

Réitérant le soutien des Etats-Unis à l’Ukraine, le président américain a appelé en ce sens la Russie « à faire baisser les tensions ».

« Le président Biden a souligné le soutien inébranlable des Etats-Unis à la souveraineté et à l’intégrité territoriale de l’Ukraine », a ajouté le communiqué de la Maison Blanche, au moment où Washington et Kiev ainsi que les puissances occidentales s’inquiètent d’une possible nouvelle annexion d’un territoire Ukrainien par la Russie, motivée par les séparatistes pro-russes.

C’est d’ailleurs le sujet principal d’un déplacement du chef de la diplomatie américaine Anthony Blinken en Europe. En effet, le responsable américain se trouve à Bruxelles pour discuter de ce dossier avec ses homologues ukrainiens et autres membres de l’Otan sur le Vieux continent.

De son côté, le Kremlin a affirmé que le président russe Vladimir Poutine a souligné que « les approches d’un règlement politique » de la question du Donbass, devraient être basées sur les accords de paix de Minsk adoptés en 2015.

Bien que les relations entre les deux pays sont portées sous le signe de la méfiance, surtout depuis les accusations d’ingérence de Moscou dans les présidentielles américaines, et les cyberattaques attribuées aux services de renseignements militaires russes dans plusieurs pays occidentaux dont l’Allemagne, Joe Biden a souhaité assainir ses relations avec la Russie.

Ainsi, il a « exprimé son intérêt pour la normalisation de la situation » avec Moscou, selon le Kremlin et a assuré vouloir « bâtir une relation stable et prévisible avec la Russie, conformément aux intérêts américains », selon la Maison Blanche.

Toutefois, il a « dit clairement que les Etats-Unis agiraient de manière ferme en défense de leurs intérêts nationaux en réponse aux actions de la Russie, telles que des cyberattaques ou des ingérences électorales », ajoute la même source.

Réagissant au communiqué de la Maison Blanche, sa porte-parole, Jen Psaki, a tenu à clarifier la positions de Washington, en affirmant que les Etats-Unis ne visent pas à établir un rapport de « confiance » avec la Russie mais plutôt « quelque chose de prévisible et stable », cassant dans son élan, un possible réchauffement dans les relations.

Concernant les sujets d’intérêts commun, les deux président se sont dit prêts « à poursuivre le dialogue sur les domaines les plus importants de la garantie de la sécurité mondiale » a assuré le Kremlin, ajoutant un intérêt à établir une interaction sur « la stabilité stratégique et la maîtrise des armements, le programme nucléaire iranien, la situation en Afghanistan et le changement climatique mondial ».

En ce sens, Joe Biden aurait invité Vladimir Poutine à organiser un sommet « dans un avenir proche », dans les prochains mois et dans « pays tiers » pour discuter de plusieurs sujets, a indiqué la Maison Blanche. Pour sa part, le Kremlin a mentionné cette proposition américaine sans évoquer la réponse du président russe.